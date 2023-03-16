日本旅遊｜上月11.9萬港人遊日　佔當地8.1%　較去年同期增1704倍

日本6月開關以來，港人「返鄉下」到日本旅行人數，由每月只有數百人，逐步飆升至突破10萬人。即使聖誕節及農曆新年旺季結束，上月仍有119,400名港人到訪日本，佔當地旅客總數的8.1%，僅次於南韓及台灣，即幾乎每12個赴日旅客，便有一個港人。



若與2019年2月同期比較，當月訪日港人有179,324人，即上月已回復至疫前約66.6%。若與去年同期比較，當時整個月僅70人赴日，即單月按年有1,704倍的增長，增長幅度是當地旅客類別最高，冠絕全球。



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6月10日起有限制開關 10月重推自由行

日本不知不覺間已開關約半年，早在6月10日，當地已容許港人以小型旅行團方式入境，毋須檢疫；其後10月11日起，則重啟免簽證自由行，旅客入境只須接種3劑疫苗，或出示72小時內的核酸檢測證明，毋須檢疫。

聖誕節及農曆新年近30萬港人赴日

日本國家旅遊局最新的資料顯示，香港在6月僅得800人赴日，其後7至9月緩慢回升，分別為1,100人、1,300人及2,800人。直至10月數字才急速飆升，由36,200人增至11月的83,000人，12月達141,300人，1月再升至151,900人，一連兩個月近30萬港人前往日本。

農曆新年結束二月微跌至119,400人

直至最近的2月，赴日人數或因農曆假期結束，加上日本當局限制由香港出發的航班數量，僅限制在東京、大阪、名古屋共四個機場升降，較上月稍微下跌至119,400人，即相比疫情前2019年同期的179,324人，仍恢復66.6%。

日本二月入境人數香港排第三 僅次南韓及台灣

2019年全年訪日旅客總人數有逾3,188萬人次，當中香港旅客共佔逾229萬人次，刷新最高紀錄，在所有國家及地區中位列第四。

而日本2月的總入境人數為1,475,300人，即香港旅客已佔整體的8.1%，為所有國家及地區中位列第三，僅次於南韓及台灣，較內地及東南亞多國更高。

相比去年二月有1704倍增長 冠絕全球

若以去年2月的數字作比較，當時香港僅70人赴日，即有1,704倍的增長，為所有國家及地區中增長幅度最高，排第二為南韓的621倍。

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