前區議員盧俊宇圖誤導警員判社服　控方求加刑被拒　盧激動落淚

前屯門區區議員盧俊宇，2020年在網上發帖訛稱在參與721紀念活動時，遭警方反鎖帶返警署，事實上他當時正於酒樓用膳。警方調查後控告他企圖誤導警員罪，盧一直堅稱真有其事，經審訊後被裁定罪成，被判社會服務令240小時。律政司認為刑罰過輕，提出覆核刑期。上訴庭今（29日）作聆訊，有法官認為盧發帖似是想吸引公眾注意，裁後駁回律政司的申請，維持原判，稍後才頒下書面理由。盧聞判後雙手合十激動落淚。



被告盧俊宇（39歲），被控於2020年11月23日，在屯門美樂花園商場地下39號舖外，提供虛假資料，即聲稱於同月21日在元朗警署外被警察截停及搜查，意圖及故意而誤導警長文嘉明。

被告盧俊宇得悉維持原判後，雙手合十激動落淚。(凌子淇攝)

社服令未能反映盧的罪責

律政司助理刑事檢控專員傅悅耳今指，原審裁判官水佳麗判被告240小時社服令，屬於原則上犯錯，不足以反映盧的罪責。雖然盧上月已完成社服令，但他有預謀且「執意」犯案，盧發帖訛稱被反手捉緊帶返警署，務求引起公眾關注，建議應以監禁3個月作為量刑起點。

官覺得盧帖文預謀引起大眾關注

不過法官彭偉昌質疑，有預謀並不等同「執意」犯案，按照律政司說法，若果盧有預謀犯案，他發帖前已預想到警方會介入調查，及受查時要如何誤導警員，但事實並非如此，「反而覺得調返轉頭」，充其量只能說他的帖文有預謀引起大眾關注。

控方指盧說謊突出其英雄主義

法官彭寶琴詢問，律政司指盧「執意」犯案，意思是否指他完全虛構從未發生的事情，並非單純「加鹽加醋」。在警方展開調查後，他大可選擇直認其非，坦白交代他虛構事件，好讓警方即時作出澄清，但他繼續訛稱真有其事，翌日刊登道歉啟事時依舊似是而非，只說當中有誤會，若考慮「執意」犯案這點，原審判罰阻嚇性明顯不足。傅同意，補充指被告一再誤導，審訊時又不認罪，被定罪後會見感化官時仍在說謊，以突出其英雄主義，上述種種因素均令本案變得嚴重。

指盧選擇敏感日子犯案

傅續指，他選擇在21日這種敏感日子犯案，但同意沒有證據顯示其行為招致警力浪費。惟法官彭偉昌反駁，案中沒有證據顯示當日為紀念或屬標誌性日子，甚或曾舉行公眾集會等，反問：「就咁睇，點敏感？」傅最後邀請法庭考慮案發時社會環境，指社會騷亂的高峰期已過，但隨著國安法實施，社會氣氛未算平靜，盧亦非年輕人，犯案不是一時衝動，不適合輕判。

盧已退出政壇本案屬單一事件

辯方大律師回應指，盧在原審時提出合理抗辯，同意不少案情，沒有浪費法庭時間。法官彭寶琴認為，本案證據充分，尤其警方事後從盧的手機上，找到他聲稱被捕時其實是在酒樓用膳的證據，但他不認罪，看不到其悔意。辯方接納，盧由抗辯至判刑前依然執迷不悔，惟他前年7月已辭去區議員一職，已退出民主黨，現時轉職銀行合規主任，如今對其行為深感後悔，並退出政壇，希望法庭接納本案僅為單一事件。

上訴庭指原審官思路難理解

法官彭偉昌提到，原審判刑時「批評得好厲害」，斥盧不停掩飾過失，一再堅持其說法，但又忽然指他「並非無藥可救」，最終判處240小時社服令，認為水官思路難以理解。上訴庭三位法官退庭商議半小時後，駁回律政司申請。

案件編號：CAAR7/2022