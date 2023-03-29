內地團｜旅監局訂新措施　旅客到酒樓用膳至少30分鐘：還行

內地團重臨紅磡、土瓜灣，區內食肆不勝負荷，出現人流及交通問題，旅遊業監管局周二（28日）與接待內地團的業界代表、土瓜灣食肆等開會後，業界承諾實施三大改善措施，包括餐廳實行內地旅行團預約制、用膳時間最少30分鐘，以及食肆必須派員協助人流管制，以避免再有旅行團在街上聚集的情況。



《香港01》今早（29日）到土瓜灣崇安街，尚未到午飯時間，現場已有大量交通警員巡邏，旅監局亦派職員到場巡視，亦曾到食肆查詢。食肆「嘉樂軒」外貼有招聘3名保安維持秩序的廣告。踏入中午時分，旅客越來越多，人龍排至附近公園，多個旅客都指用膳時間有約30分鐘，「人比較多，感覺還行。」



3月29日，直擊內地旅行團到土瓜灣用膳情況：



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內地團湧土瓜灣團餐食肆「醫肚」，有當區居民批評內地團塞爆土瓜灣，旅遊業監管局周二（28日）與接待內地團的業界代表、土瓜灣食肆等開會後，業界承諾實施三大改善措施，包括：餐廳實行內地旅行團預約制、用膳時間最少30分鐘，以及食肆必須派員協助人流管制。

記者今早上10時許到訪專門接待旅行團的食肆外視察情況，警方已在土瓜灣附近一帶「重兵駐守」，3架警車停泊在崇安街路旁，大部份為交通警員，亦有巡邏的軍裝警員。旅監局亦有人員到場維持秩序，亦派員到食肆內向職員了解情況。而西九龍總區指揮官陶輝亦有到場視察。

大約早上10時45分，陸續有一車車旅遊巴途經土瓜灣，有旅遊巴在食肆「嘉樂軒」外停客後即時離開；有旅遊巴則駛遠才落客。陸續有戴鴨咀帽或貼有旅行團貼紙的內地旅行團團友到達食肆「嘉樂軒」外，有食肆職員指揮團友兜入膠欄杆，沿樓梯左方上去。

另外，新措施要求食肆必須派員協助人流管制，「嘉樂軒」外已張貼廣告，稱需招聘3名保安，以維持秩序。

旅客用膳時間約30分鐘 較想像中多人

其中一名來自雲南昆明的內地旅客鄭先生說，疫情三年多來首次出國，也是第一次到訪香港，在食肆用膳時間約30分鐘，感覺不錯，但食肆內比想像中多人。他說理解要限制用膳時間，因為「人太多，也不能佔用座位太久。」他又指，對香港印象不錯，而且食肆提供八餸一湯，「味道還行。」

來自河南開封的旅客趙先生指，滿意今次旅遊的安排，今次打算3000多元消費。他指理解政府和食肆的安排，認為30分鐘用膳時間「差不多」，而且食物有肉、有魚有豆腐等，算是豐富。

中午時分排隊人龍長

踏入中午12時左右，來用餐的旅行團越來越多，食肆下的街道開始有大量內地旅客要排隊等候用餐，人龍排至旁邊的公園，但秩序大致良好，食肆亦派出職員到樓下協助維持秩序，並架設欄杆，而警方亦有拉起橙色帶圍封排隊人龍。

來自內蒙古的喬女士說，雖然在場等候吃飯人比較多，但覺得人多會很開心，「一輩子最開心的時候。」

不過，亦有來自貴州的旅客寧女士自備飯盒午膳，因為吃不慣香港的食物，坐在公園的長櫈上吃飯。她說團費約2600元，今次是首次來港，感覺很不錯。

▼《香港01》記者直擊土瓜灣「嘉樂軒」酒樓對開，中午前後人頭湧湧。▼



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根據內地大旅行綜合平台「攜程」行程表，部份旅行團午餐已改為去連鎖快餐店。根據在「攜程」搜尋到的香港2日1夜之旅，部份行程的首日午餐，標榜在「社會餐廳用餐嘗當地味道」，涉及的旅行團團由每位450元人民幣至近900元人民幣不等，而有將於下月1日成團的行程，臨時將首日午餐改為在香港大家樂餐廳自選套餐。