內地團團友焗食30分鐘入座更慢　業界難阻速食客：唔會攔住唔畀走

內地團湧入土瓜灣團餐食肆以15分鐘「光速」用餐引來旅監局關注，聲稱會影響旅客對香港體驗，出招限定團友用餐時間最少30分鐘，但《香港01》發現有關措施根本於事無補，反而拖慢輪候上樓吃飯人潮造成更大的阻塞。有業界人士坦言，內地旅客本身吃得快，應對新招唯有靠導遊「自己諗計」，包括「溫馨提示」團友「慢慢食」。



▼《香港01》記者今日（29日）直擊內地團友到土瓜灣「嘉樂軒」酒樓用餐情況。▼



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《香港01》早前直擊內地旅行團湧入土瓜灣團餐食肆「醫肚」，最快僅15分鐘以「光速」進食八餸一湯引起熱議後，旅監局周二（28日）與業界開會，高調出招限定提供團餐的食肆，必須讓團友預留最少30分鐘用餐時間，並要求食肆實行內地團預約制等。

記者今日（29）到專接待內地團的崇安街「嘉樂軒」酒樓巡視，發現該酒樓已按照旅監局要求，為團友預留30分鐘用餐時間，但在樓下等候入座的排隊人龍較以前更長，延伸至鄰近庇利街的藥房門外，亦有部分團友吃過飯後在酒樓內排隊，疑似等「夠鐘」離開，變相導致酒樓內部都出現擠塞，場面混亂。

在「加時」新措施下，有大批團友在「嘉樂軒」入口輪候入座，同時酒樓內亦有另一批團友在排隊，疑似「等夠鐘」離開。(何瑞芬攝)

本身是旅監局業界成員的香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷向《香港01》表示，其實旅監局提出的新規定，要求食肆讓團友用餐時間不少於30分鐘並非有難度，他指平時很多人吃午餐都有1小時，一般東南亞團友食飯時間為40至45分鐘，所以設下限30分鐘很合理，但他指內地旅客多數「食得好快」，大約為15至20分鐘，很多時是內地團友「光速」吃飽，自行提早離座。

到底業界會如何實施「加時」新措施呢？謝淦廷坦言「冇得計時」，只能靠導遊事先向團友交代用餐安排，說明到了用餐地點後，會最少預留30分鐘時間給他們進食，他稱：「導遊會叫佢哋慢慢食，可以唔使食咁急。」但他不諱言，如果旅客「食得太快」要提早離開食肆，導遊也無法阻止，無奈說：「我哋唔會攔住唔畀佢走。」

至於酒樓方面，必須確保預留足夠30分鐘予團友用餐，謝淦廷稱，當旅行社向酒樓預約訂餐時，酒樓會向旅行社發出俗稱「出更紙」的訂單收據，單據上必須顯示相關時間，例如列明該旅行團入座時間及預計離開時間，一定要顯示有預留30分鐘。

▼《香港01》記者早前直擊內地團友到土瓜灣「嘉樂軒」酒樓吃「光速餐」。▼



不過，記者提到「加時」新措施下，更加拖慢現場輪候入座吃團餐的人潮，「製造」更大的堵塞場面，謝淦廷直指要靠導遊自己與酒樓協調安排，他笑稱：「如果導遊夠叻，梗係安排啲團友喺車上等，到酒樓預訂時間10分鐘前，先安排啲團友過去，唔會要啲旅客喺樓下等。」

謝淦廷又稱：「我哋行家之間都傾過，今次（內地團逼爆土瓜灣）問題引伸社會關注，都認為旅監局新措施好合理，我哋都唔想啱啱通返關，因為呢啲問題而影響團友對香港的印象。」他指業界已與旅監局開會，亦有針對內地團問題與深圳的旅行社商議，各方都願意為現時的新措施盡量協調和作出配合。