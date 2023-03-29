內地團逼爆土瓜灣　警方嚴陣應對　西九龍總區指揮官陶輝現場督師

內地團重臨下，紅磡、土瓜灣不勝負荷出現人流及交通問題，旅遊業監管局周二（28日）與接待內地團的業界代表、土瓜灣食肆等開會後實施三大改善措施。新措施頒布首日，今日上午（29日）10時未到午膳高峰，其中一個逼爆點、土瓜灣崇安街已有大量交通警員巡邏，旅監局亦派職員到場巡視，亦曾到食肆查詢。在2019年反修例示威期間曾多次處理示威活動、後升任西九龍總區指揮官的陶輝亦有在內地團「人氣」食店「嘉樂軒」附近督師，嚴陣應對。



三架警車停泊在崇安街路旁

業界承諾實施三大改善措施，包括：餐廳實行內地旅行團預約制、用膳時間最少30分鐘，以及食肆必須派員協助人流管制。今早上10時許到訪專門接待旅行團的食肆外視察情況，警方已在土瓜灣附近一帶「重兵駐守」，三架警車停泊在崇安街路旁，大部份為交通警員，亦有巡邏的軍裝警員。

身穿旅監局背心人員到場維持秩序

除了身穿旅監局背心的人員到場維持秩序及派員到食肆內向職員了解情況，警方西九龍總區指揮官陶輝亦有到場視察，他在2020年2月擢升為助理處長，隨即接管西九龍總區指揮官一職，今日在現場督師，可見當局對內地團逼爆情況的關注及重視。

3月29日，直擊內地旅行團到土瓜灣用膳情況：



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▼《香港01》記者直擊土瓜灣「嘉樂軒」酒樓對開，中午前後人頭湧湧。▼

