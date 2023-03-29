初創公司研無電製冷獲獎金100萬美元　擬建廠房生產應用

本港再有初創公司憑自家研發，奪得「TERA-Award智慧能源創新大賽」金獎，贏得100萬美元獎金。該初創公司研發「無電製冷技術」，屬一種可應用於建築塗料、牆磚，甚至布料的零耗能散熱物料。實驗顯示，在屋頂塗上有關物料，日間表面溫度由60度下降至30度，倘全港香港建築物均應用此散熱物料，預計每年可減少碳排放達六十萬噸。



初創公司「創冷科技」，憑「無電製冷技術」奪得TERA-Award大賽金獎，獨得100萬美元獎金。「無電製冷技術」其實是一種可廣泛用於建築塗料、牆磚，甚至布料的零耗能散熱物料。實驗顯示，在屋頂塗上有關物料，日間表面溫度由60度下降至30度，倘全港香港建築物均應用此散熱物料，預計每年可減少碳排放達六十萬噸。

公司創辦人朱毅豪指，科研靈感來自一種能於攝氏60度高溫沙漠生存的非洲銀蟻，其毛髮結構呈獨特的三角形，像鏡子一樣反射大部分陽光及散熱。團隊模仿銀蟻的毛髮結構，把納米顆粒混合材料製成外牆塗料，熱力反射率達95%，大大減低冷氣機電力消耗。

朱毅豪指獲獎是對於科研成果「落地」普及有極大支持，未來計劃用獎金投資廠房，「一條龍」自行生產相關產品，讓各界廣泛應用成果。

銀獎項目是是利用微藻進行碳減排，通過改良藻株和利用高效光合生物反應器，將二氧化碳轉化為高經濟價值生物質，例如營養食品、飼料、有機肥料等，既減低碳排放，又具有顯著的經濟環境社會效益。新技術的固碳量和藻粉產量是舊有技術的5至10倍。至於銅獎項目「HydroPro」為新一代製氫系統，製氫效率比現有綠氫技術更高，電—氫轉換效率超過80%，生產成本大減四成七，項目有助加快環保潔淨能源綠氫於各行各業的應用。

銀獎和銅獎兩個團隊分別獲得10萬美元和5萬美元的獎勵。

TERA-Award「碳汭未來」智慧能源創新大賽由煤氣公司和國家電投集團聯合主辦。今屆TERA-Award收到全球41個國家地區、共275個項目參賽。煤氣主席李家傑表示，「得獎者不僅可獲得中華煤氣的投資，還有機會獲其零碳智慧園區儲能場景的支援，而落地場景正是TERA-Award大賽的與眾不同之處，也是創業者們最缺的部分。」