新地贊助推情景繪本　培養兒童家國情懷及STEM創科興趣

「香港地方故事社」社企聯同新鴻基地產新閱會今日（22日）在香港培正小學舉辦「《兒童「地方志」——回歸尋寶》啟動禮暨慶祝香港特別行政區成立二十六周年」活動 ，推出《兒童「地方志」——回歸尋寶》情景繪本，教育兒童香港自回歸以來各區日漸繁榮的城市面貌、各區具有回歸紀念意義的地標、國旗區旗等國民教育，以及相關STEM知識等，旨在從小培養兒童的家國情懷和社區歸屬感，引起他們對科學的興趣，為日後建設社區和香港發展出一分力，預計將向全港小學及幼稚園免費派發3000冊。



「香港地方故事社」社企聯同新鴻基地產新閱會在香港培正小學舉辦「《兒童「地方志」——回歸尋寶》啟動禮。（盧勁揚攝）

是次活動獲中聯辦教科部部長王偉明、律政司副司長張國鈞、民政及青年局副局長梁宏正、第十四屆港區全國人大代表及香港教育工作者聯會主席黃錦良校長、立法會議員（教育界）朱國強，以及新鴻基地產執行董事郭基泓作為主禮嘉賓，其他學校校長和教育界人士亦出席活動。

郭基泓向在場青年致勉辭時表示，新地很高興贊助該本兒童繪本，繪本結合了香港回歸歷程、國民教育及STEM教育元素，讓全港小學及幼稚國學生可以認識香港歷史和創科常識，培養對香港和祖國的情懷，日後發揮所長，回饋社會貢獻國家。

兒童「地方志」主編梁思韻亦提到，該兒童繪本是讓下一代對香港回歸及社區有更多認識的一個不錯的起點，兒童可以在圖片和文字中感受歷史，從而激發他們對科學的興趣及啟發他們思考身邊的現象。

除了主禮儀式和繪本介紹之外，眾人向3區校長會代表和教聯會18區幼稚園代表，活動期間，兒童「地方志」主編鄧文瀚亦邀請在場學生參與《兒童「地方志」——回歸尋寶》的互動「尋寶遊戲」，帶動現場氣氛，並與學生進行交流，鼓勵他們培養創科興趣。