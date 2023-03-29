兩短片被電檢處拒上映　《艙》講述疫情隔離　另一短片涉吸食大麻

近年先後有多部電影無法通過電影檢查而被拒絕在本港放映。由3名香港導演創辦的電影創作平台「豐美股肥」昨日（28日）在Facebook專頁表示，旗下兩部電影《艙》和《股肥肆仆街》因無法通過電檢，而被拒絕核准上映，故將會在下月的港產電影保育計劃《散‧敍》的放映環節中抽起。



《香港01》已就此向「豐美股肥」，以及電影、報刊及物品管理辦事處查詢，正待回覆。



「豐美股肥」聯同港產電影保育計劃將於4月22日，在兆基創意書院舉行舉行「散．敍」放映會，將會放映11段映畫。主辦之一的「豐美股肥」在Facebook專頁表示，接獲電影、報刊及物品管理辦事處通知，電檢檢查員根據《電影檢查條例》，拒絕核准由陳力行、葉文希導演的《艙》，以及任俠導演的《股肥肆仆街》上映，故兩條短片將會在「散．敍」放映會中抽起，改為放映《一Pair囡》及《於是我安靜了》。

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根據電影簡介， 《艙》為「豐美股肥」第6號作品，片長16分32秒，講述病人送進「艙」隔離並躺平生活，卻逐漸意識到那是囚禁靈魂的監獄，短片去年萬聖節已在YouTube公映。導演之一的陳力行曾表示，他在2021年初染疫，被送到亞博館隔離， 《艙》的短片內容為其隔離時的感悟和體會。

至於《股肥肆仆街》，片長約19分鐘，講述導演任俠與另外3名朋友吸食大麻，尋找創作靈感。「豐美股肥」去年底曾發文指，因電影「成功挑戰YouTube尺度，所以影片目前將不會在網上公開」，故在今年1月2日舉辦實體放映派對，公映該短片。