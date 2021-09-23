電檢修例︱調查：16%受訪者感創作空間收窄　業界憂自我審查

政府早前建議修例，明文規定電影檢查員須考慮電影上映是否會不利於國家安全，另賦權政務司司長，若認為上映影片會不利於國家安全，可指示電影檢查監督禁止電影放映，甚至追溯至已核准上映的舊電影。

青協「青年創研庫」民生組副召集人廖美欣今日（23日）在電台節目中指，他們早前進行調查，結果發現有16%受訪者認為香港的創作空間正收窄，局限了香港娛樂產業發展，有業界擔心法例條文不清晰，憂慮會有自我審查，擔心會影響投資者信心。



商經局早前提出修例建議，電影檢查內容要加插《港區國安法》條文，如影片相當可能構成危害國家安全的罪行等，將可賦權拒絕影片公映。（資料圖片）

廖美欣說，他們在8月尾至9月期間，訪問了約800多名香港市民，了解他們對電影、電視、音樂、網上創作的看法。

業界擔心影響投資者長遠投資信心

她表示，在調查期間，《2021年電影檢查（修訂）條例草案》未有太多資料，但討論期間，有業界擔心法例條文不清晰，憂慮會自我審查，且不知該如何拿捏灰色地帶，擔心會影響投資者長遠投資的信心。調查結果亦發現，有16%受訪者認為香港的創作空間正收窄，局限了香港娛樂產業的發展。

商務及經濟發展局指《電影檢查條例》清楚訂明只規管在香港公開上映的影片。（資料圖片）

創作歌手支援少 冀政府成立文化局統籌

廖美欣說，不少行業的專業人士表示，本港支援傾向電影，對創作歌手、網上創作的援較少，而且本港較多一筆過撥款，並非持續有系統支援，故希望政府可成立文化局，以多作統籌工作。

廖建議，日後文化局可多聽業界代表聲音，例如獨立音樂人、網絡創作代表。她又指，有人認為娛樂園的人材培訓不足，故希望政府可增加相關監管，並能提供更多資助計劃，包括稅務優惠。