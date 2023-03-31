廉政學院｜首個反貪課程32名銀行高層參與　真實個案研習防貪攻略

廉政公署即將成立「香港國際廉政學院」，首個先導課程「銀行管理人員反貪專業課程」在昨日及今日（30及31日）舉行，32名來自不同銀行的高層參與，由防貪處、執行處及社區關係處三管齊下，以真實廉署案件分析貪污罪案，教授防貪攻略、及偵察貪污跡象等，讓各高層可以構建立誠信管理文化，製定防貪制度。



+ 3

廉署估計疫後「復常」涉銀行貪污投訴或回升

廉署在2018至2022年，分別接獲65、69、45、67及40宗涉及銀行業的貪污投訴，大部份屬可追查個案，近年投訴有所下跌，廉署認為，與疫情導致經濟活動減少有關，估計「復常」後有機會回升。

建立誠信管理文化 製定防貪制度

防止貪污處處長利逸修指出，銀行業有三大常見貪污風險，個別公司可能因反洗黑錢政策而難以開立戶口，有機會向銀行提供利益盼加快流程；部份未合資格的企業，或會向銀行行賄，務求獲得貸款審批；職員或會濫用客戶的信任，私下轉介至財務公司收取回佣。

利逸修表示，銀行業是香港作為國際金融中心重要一環，課程會向參與者分析真實個案、教授防貪攻略、及偵察貪污跡象等，完成課程後會獲頒證書，希望可以在其所屬的銀行機構建立誠信管理文化，製定防貪制度。

金融界議員陳振英：課程非紙上談兵

香港商業道德發展中心總幹事樓國媚指出，廉署致力推動銀行業誠信管理，希望做到全覆蓋、多元化及全接觸，不止向銀行高層進行防貪培訓，亦會向前線從業員網上自學培訓動畫，更會於銀行派發小冊子，提醒向客戶遠離貪污，及慎防不法分子冒認廉署人員。

金融界立法會議員陳振英認為，課程可以提升銀行誠信水平，透過數碼化監控系統，及法證會計打擊罪案，課程亦非紙上談兵，通過廉署人員的實戰經驗分享，更深入剖析個案。他強調，貪污不一定只有金錢利益，有時「一下意識把持不住」都會墮入法網，希望從業員可以建立正確觀念。

「香港國際廉政學院」一連兩日在廉署舉行第一個先導課程「銀行管理人員反貪專業課程」，合共有32名來自不同銀行的高層參與，是首個銀行業的深度反貪專業證書課程，由廉署三個部門，即防貪處、執行處及社區關係處一併編制及提供，三管齊下反貪策略應用至銀行業的反貪工作。