清明節｜流產胎火化設施啟用　失胎媽媽送走小天使終釋懷

今日（5日）是清明節，在人們祭祀掃墓，緬懷先人之際，有一群失胎父母亦會悼念曾在他們生命中短暫停留的小天使。其中一位母親為讓不幸流產的胎兒得到火化及一場得體的道別儀式，等待逾半年之久，終於等來全港首個流產胎火化設施永愛堂的開幕，如願以償，放下心頭大石。



食物環境衛生署高級衛生督察（墳場及火葬場）羅敬慧指，自去年9月永愛堂開幕啟用至今，總共接獲37宗父母領回流產胎申請私人火化服務申請。



未滿24周流產胎視作醫療廢物處置

羅敬慧提及現時法例，未滿24周的流產胎，家屬無法申請《嬰兒非活產證明書》，流產胎會被視作醫療廢物處置。若醫管局認為衛生情況許可，讓家屬領回流產胎，家屬也只能找提供生物火化的私人公司處理。

永愛堂可供24周以下流產胎火化

食環署在葵涌火葬場附近設置提供免費流產胎火化服務及相關設施的「永愛堂」，於2022年9月正式啟用。即使是24周以下的流產胎，家屬亦可以申請火化服務。羅敬慧憶述，在永愛堂開幕的半年前，有一位失胎媽媽主動接觸他們，表示很想為自己的流產胎兒做一個得體的悼念儀式。

該媽媽一直向他們跟進服務啟動的時間詳情，等候期間流產胎暫存於醫院。在去年9月永愛堂開幕後，該媽媽立即預約火化服務，羅敬慧說：「最初佢嚟搵我哋嘅時候，其實佢好傷心，佢好無助，到最尾可以真係BB入土，媽媽亦都慢慢放下心頭大石。」

開幕至今共37宗父母申請火化

羅敬慧表示，自永愛堂開幕啟用至今，總共接獲37宗父母領回流產胎申請私人火化服務申請，及132宗醫療機構進行批次火化未獲父母領回的流產胎的登記。「就算佢（胎兒）冇真係誕生出嚟，但係其實佢係媽媽肚裡面，都係有好深刻的連結，愛的一份子。」

沙田石門「永愛園」預計2025落成 設300個流產胎安放位

食環署已於2019年4月及2021年8月在粉嶺和合石及柴灣哥連臣角設立「永愛園」，分别提供300及400個流產胎安放位。羅敬慧表示，和合石永愛園的流產胎安放位已用罄，而哥連臣角永愛園則約用了四分之一安放位。她透露，政府未來亦會在沙田石門設立「永愛園」，預計於2025年完成，提供300個流產胎安放位。

羅敬慧指完成悼念儀式後，家屬可於「無盡思念」網站為胎兒開設專頁，並留言表達思念，或可重臨永愛堂的電子悼念室悼念胎兒。