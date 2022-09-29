葵涌永愛堂正式啓用提供流產胎火化服務　設撒骨灰專用紀念花園

食物環境衞生署於葵涌火葬場內的流產胎專用火化設施「永愛堂」，已於9月26日正式啓用，提供未滿24周流產胎火化服務。



「永愛堂」象徵永遠的關懷和愛護，環境優美靜謐，內有兩個小型火化裝置，並設有接待處、悼念活動室、供撒放流產胎骨灰的專用紀念花園，以及四個可供進行悼念的電子屏幕。

火化設施除供流產胎的父母申請外，亦會為本地公私營醫院及其他醫療機構提供未被領回流產胎的火化服務，以優化現時以處理醫療廢物的方式處置流產胎的安排。

環境及生態局局長謝展寰表示，政府一直積極研究及落實如何整全地優化流產胎的處理，包括設置供流產胎專用安放及火化設施。為此，食環署已於2019年4月及2021年8月在粉嶺和合石及柴灣哥連臣角設立「永愛園」，分别提供三百及四百個流產胎安放位，在未來亦會在沙田石門設立「永愛園」，提供三百個流產胎安放位，供市民申請免費使用。

（政府新聞網）

市民可瀏覽食環署網頁，了解有關政府流產胎火化服務的詳情，並可下載申請表格，連同所需文件，親自或以郵寄、傳真或電郵方式向食環署遞交申請。查詢可致電2570 4318或2365 5321。

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