港媽創辦殯儀社企助基層家庭殮葬流產胎兒　媽媽道謝：BB冇變垃圾

常言道，生老病死是人生必經階段。可惜有些孩子仍未能睜開雙眼看這個世界，便已離開。有媽媽5年前開設殯儀服務的社企，以成本價為夭折胎兒進行儀式，也讓這些孩子的媽媽們放下心結。

攝影：蘇煒然



根據食環署網頁，不足24周流產胎兒可以申請在永愛園安放，而最新位於哥連臣角的永愛園已在今年8月正式開放申請。而滿24周的流產胎兒則能夠使用火化服務並安排殮葬。不過，假如父母沒有向醫院認領遺體，遺體就會當醫療廢物處理。

殯儀社企「晴善舍」的創辦人阿Za分享近來的一個個案，有一位流產媽媽問完價錢和細節之後，到辦理手續的時候並沒有現身。阿Za原本想「算啦」，但因為在傾談的過程中，她感受到媽媽其實是很愛BB，不明白她為何有這個決定。阿Za決定「多管閒事」多口一問：「係咪價錢問題？」雖然晴善舍已是用成本價錢為流產胎兒進行殯葬，但對基層家庭亦是一個負擔。後來得知果真是金錢負擔，阿Za決定象徵式收費，幾乎全免地為這個家庭好好向BB道別。這位媽媽事後亦親自到紀念花園為BB撒灰，並感謝晴善舍的資助，「如果唔係有你幫我，今次BB可能變咗垃圾」，令最近新為人母的阿Za有更深的感慨。

阿Za又分享，曾接過一個38周流產個案，該媽媽非常傷心。「其實38周胎兒已經足月出世，真係好揪心。」她說。

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原職金融轉行做殯儀：放下物質的執著

阿Za原本在加拿大讀書，回到香港後從事金融業。機緣巧合，因朋友介紹而接觸殯儀行業。而在2013年因公司變動，她被逼轉行，得知有殯儀公司招聘，膽粗粗入行從低做起，於是在2014年正式入行，期後又擔任過遺體化妝師。

對於轉入殯儀行業，家人並沒有反對。「反而本身佢哋唔太鍾意我做金融，因為要跑數好辛苦。」她又憶述在金融行業，環繞生活的都是金錢和物質，全身名牌，同事應酬一晚花費一萬幾千都是等閒事。入了殯儀業，卻放下了過往的生活，「對物質唔會咁執著，知道最後都帶唔走」。

後來她成立晴善舍，以社企的形式營運，以一人之力處理整個機構的大小事務。首3年或者因為企業定位不清晰、宣傳效果不彰，她還要在外打工來維持晴善舍的開支。現時晴善舍除了接受一般殯儀服務的委託之外，亦會接受社工、院牧的轉介個案，以及按情況資助有需要的家庭。

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入行傳聞：均沒經歷

由於晴善舍主要由阿Za獨力經營，即使她早前身懷六甲仍工作至入院生產的前一天。她指，孕婦對白事並不需避忌，假如求心安可以繫上紅繩或者扁柏，而且她是以「工作人員」的專業身份協助籌辦喪事，更不設此限。

她又分享，坊間傳聞入行需要計八字「夠唔夠命硬」、要困入停屍間等等，她都沒有經歷過。不過，她現在有收徒弟一起工作，假如為人很感性，聽到家人或者宗教儀式的致詞而感動流涕，即為「唔合格」，有違專業；另外，亦有徒弟在過程中感到不適、不安，「感到有怪風吹過」，也是未必適合在此行發展。

阿Za的女兒目前只有4個月，她認為如果女兒日後對殯儀行業有興趣也不會反對她入行，而且因為這一行會更希望教育女兒不要事事與人比較，尤其放下對物質的執著。