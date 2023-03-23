天使父母｜失胎父母講述流產胎遺體處理媽媽產後療養過程

ViuTV《晚吹 又要威又要戴頭盔》請來了4位天使父母，即經歷過失胎或流產的父母，上節目分享他們的經歷，讓大眾了解他們的心路歷程。一眾天使父母分享了如何處理胎兒遺體，以及產後療養的經歷。



4位來賓分別是32周天使仔仔的爸爸Carlos、23周天使女女的媽媽Emily、32周天使女女的媽媽Vicki、曾三度流產的媽媽Nicole。

胎兒遺體處理

流產後，失胎父母需要決定如何處置胎兒的遺體。Carlos與太太的胎兒有32周大，可以視為一般人類遺體處理，他當時聘請了殯儀公司協助。首先父母需要親自到急症室領取死亡證，其後殯儀公司有舉行喪禮，父母可選擇是否參與，而Carlos因不想「白頭人送黑頭人」，所以沒有出席。之後他們為寶寶申請了政府的骨灰龕位，那裡有一塊石碑永遠紀念胎兒。

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「非活產嬰兒」的遺體處理

Emily找了外間機構幫忙處理胎兒的安葬事宜。由於胎兒未足24周，被界定為「非活產嬰兒」，因此不能當作一般人類遺體處理。Emily表示醫院的部分處理程序會令父母較難受，例如到殮房領取胎兒的遺體時，醫院會用膠袋裝著遺體。而安葬時，食環署規定只能用指定尺寸的盒子，坊間較難取得，所以找外間機構協助會更容易處理，機構也會準備嬰兒衣服、摺紙、小木牌等物件給胎兒陪葬。

而Vicky流產已是10年前的事，當時政策未夠完善，仍未有天使花園等地方。Vicki想領回遺體，母親和丈夫卻不贊同，最後胎兒只能被當作醫療廢物處理。雖然事件至今已過了10年，但她仍然未能釋懷。

（photoAC）

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失胎媽媽產後療養

Emily也分享了產後療養的經過，她指香港法例規定，胎兒不足24周媽媽是沒有產假的，當時醫院也只能簽發14天病假的病假紙。但是Emily需要坐月療養，所以只好不斷向私家醫生求診延長病假。Emily指當時情緒不穩，只能日以繼夜地哭，她覺得沒人能傾訴，因為情緒非常敏感又處理抑鬱狀態，只好不斷寫信送已逝世的女兒，記錄自己的感受和思念。

（photoAC）

Carlos的太太有3個月法定產假，但他太太當時說了一句令他很心酸的說話，他憶述時也不禁哽咽：「佢話：『個個（放產假）都有BB湊，我就冇BB湊，但係要放3個月』我唯有答佢：『我都唔知點做，見步行步囉…』，但其實暗地裡我都有安排朋友、屋企人盡量晚晚陪佢…」

他表示最後還是要尋求宗教幫助，那時他們會抄寫佛經送給兒子，也會去廟宇立蓮位，這也令他們更釋懷，慢慢往正向的方向想。

「放唔低係永遠嘅，但同一時間都會係咁同自己講點樣正面啲，點樣同『放唔低』共存，就算傷感都要同佢共存。要接受嗰樣嘢，然後繼續向前行，其實係靠自己行返出嚟，身邊嘅人除咗陪伴都做唔到啲乜。」——曾三度流產的Nicole

