新冠疫苗｜高危群組需年年打針？　劉宇隆指打針建議僅適用於今年

衞生防護中心轄下聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團昨（29日）進行會議，討論最新接種新冠疫苗的建議，當中高風險人士需在今年內再打疫苗。



過往流感疫苗亦是每年打一針，被問到未來新冠疫苗是否亦與流感一樣需每年打針，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今（30日）在電台節目中強調，有關建議只適用於今年，因新冠與流感始終為兩種病毒，其病毒的季節性及變異速度亦有不同，故非套用流感針模式建議市民打針。



衞生防護中心轄下聯合科學委員會更新指引，兒童接種三劑新冠疫苗則已經足夠，毋須接種第四劑及第五劑疫苗。（資料圖片）

衞生防護中心轄下聯合科學委員會昨日建議，5類優先群組包括年屆50歲或以上、包括居於院舍的長者、18至49歲有長期病患的成年人、6個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦及 醫護人員，距離上次感染新冠病毒或接種新冠疫苗後至少半年後，不論以往打了多少劑疫苗，今年都需再接種額外加強劑。

相關建議與世衞所建議的略有不同，劉宇隆解釋，本港的資源較為豐富，故可容納更多高危群組接種疫苗。他又指，本港專家的建議與與世衞建議非百分百相同，是因世衞也建議要結合本地情況，而本港專家在作出相關指引時，參考了很多本地數據、研究及其他地區資訊。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片／歐嘉樂攝）

今次相關建議非強制，劉宇隆解釋因疫情已平穩，復常期間可以每個人都有自由選擇決定是否接種疫苗，「有選擇好過無選擇。」他又強調，有關建議只適用於今年，因新冠與流感始終為兩種病毒，其病毒的季節性及變異速度亦有不同，故非套用流感針模式建議市民打針。

他重申，盲目追求抗體高並不可行，因新冠病毒變種很快，如現時本港感染BA.2變種病毒回升，BA.5比例跌至一成以下，疫苗怎樣也追不上病毒變種速度。他續指，長遠而言，大家都要聚焦如何保障體內的T細胞對病毒有一定記憶，以減少重症，「無可能每年都為700萬人每年打一次針，市民都唔接受啦我覺得。」