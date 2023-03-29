新冠疫苗｜卓健醫療為14人打過期復必泰　最耐逾期8日　暫無不適

衞生署今日（29日）巡查發現，卓健醫療九龍灣的醫療中心近一周為14名市民接種過期復必泰二價新冠疫苗，逾建議使用日期後1至8天，衞生署暫未有接獲有相關受影響人士不適的報告，署方建議醫療中心應主動跟進受影響人士的健康狀況。



復必泰解凍後須70天內使用

衞生署於新冠疫苗接種計劃設有恆常巡查機制，定期與參與計劃的醫療服務提供者了解疫苗使用情況。署方今日於卓健醫療位於九龍灣的醫療中心進行巡查時，發現該中心於3月21至28日期間，為合共14名市民接種逾建議使用日期後1至8天的復必泰二價疫苗。

根據疫苗製造商（復星醫藥）的建議，復必泰二價疫苗需於解凍後儲存於攝氏2至8度，並於70天內使用。

衞生署促分開存放不同建議使用日期疫苗

衞生署表示高度關注事件，並已即時展開調查，並提醒職員應定時檢查疫苗的建議使用日期、分開存放不同建議使用日期的疫苗，以及適時按照衞生署指引處置已過期的疫苗。署方亦已提供意見給醫療中心，改善其疫苗管理程序及內部溝通，並敦促中心避免類似情況再次發生。

衞生署已諮詢本地專家意見，並向復星醫藥了解有關疫苗的安全、效能及質素資料。專家建議受影響人士無須重新接種疫苗，另建議醫療中心應主動跟進受影響人士的健康狀況。

提醒14人若有不適應立即處理及通知衞生署

署方已要求有關醫務中心聯絡受影響市民解釋事件和跟進他們的健康狀況，若有任何不適，應立即處理及通知衞生署。署方暫未有接獲有相關受影響人士不適的報告。

衞生署將會繼續跟進醫療中心是否有按照署方的指引。如發現有違反2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下指引或私家診所條款協議，衞生署將會按既定程序處理。