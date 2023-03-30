輸入外勞｜工會稱建造業非長期短缺　批特別計劃影響本地工人就業

勞工及福利局局長孫玉菡昨日（29日）在立法會表示，政府有意針對明顯人力不足的行業，積極考慮輸入勞工。香港建造業總工會副理事長唐浩為今日（30日）在電台節目對有關的「特別計劃」昱 高度關注，認為若政府不諮詢業界意見便設特別計劃，繞過勞顧會，會破壞勞資官三方關係。他也指，建造業工人非長期短缺，只是部份工種特別短缺，強調希望不同工程就其工地缺人的情況，先與工會商量，再決定輸入外勞的數量。



建造業總工會憂破壞勞資官三方關係

香港建造業總工會副理事長唐浩為在電台節目表示，高度關注政府會否再推出特別計劃以繞過勞顧會的形式輸入外勞，並稱政府以往在處理輸入外勞時，均會與業界商會及工會溝通，經勞顧會審批的機制也是行之有效，認為倘若不問業界意見，便再設特別計劃，是破壞勞資官三方關係。

促先與工會商量：繞過工會就推出比較倉卒

他強調，希望不同工程就其工地缺人的情況，先與工會商量，再決定輸入外勞的數量，「如果今次你話要繞過我哋，唔睇工種缺幾多人，就推出措施，我覺得比較倉卒。」

僅部份工種如紮鐵、泥水、混凝土特別短缺

唐浩為指出，建造業工人並非長期短缺，只是部份工種特別短缺，如紮鐵、泥水、混凝土、模板等工人。他續指，疫情下很多工程停滯，工友一度開工不足，但當疫情一過，大量工程趕工、準備開始，現時未必能反映建造業人手需要的真實情況。

唐浩為指出，建造業工人並非長期短缺，只是部份工種特別短缺，如紮鐵、泥水、混凝土、模板等工人。（資料相片）

不少本地年輕人都選擇入行 港府應著力做好培訓

他又指，業界一直有很多培訓，現時建造業的薪酬較高，有不少年輕人都選擇入行，希望政府著力做好培訓。他亦表示，擔心如建造業也設特別計劃，會令行內工資減少，不止影響本地工人就業，也將難以吸引新人入行，更加失去競爭力。

被問到以往工程經「補充勞工計劃」申請事入外勞，要進行本地招聘，整個流程或需5個月時間，唐浩為指，對於一個長達兩三年的工程而言，5個月並非很長的時間，但不排除有私人發展商趕工程、或想節省成本，令工程盡快回本。

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