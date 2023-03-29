輸入外勞｜建造、運輸業擬特別計劃引外援　勞顧會委員批做法粗暴

多個行業人力不足，勞工及福利局局長孫玉菡今日（29日）在立法會指，政府有意針對明顯人力不足的行業，積極考慮輸入勞工。其中建造業及運輸業或會參考今年6月推出的院舍輸入護理員特別計劃，詳情仍待決定。



勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮批評政府說法令僱主將期望放在輸入外勞上，擔心各行各業都「舉手話要」，將影響本地工人求職及新人入行，甚至令香港很多行業未來會依賴外勞政策，絕非好事。



本港建造業欠缺工人情況持續惡化。（資料圖片）

勞工及福利局局長孫玉菡今日在立法會回覆質詢時表示，政府正就建造業及運輸業人力需求進行整體規劃，並會在優先保障本地工人就業情況下，針對明顯人力不足的行業，積極考慮輸入勞工。

勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮認為，政府說法令僱主將期望放在輸入外勞上，縱然當局說本地工人優先，仍會影響本地工人求職，甚至影響新人入行，擔心長遠會令很多行業依賴外勞政策：「擔心各行各業都舉手話要。」

譚金蓮指，雖輸入外勞可快速解決人手不足，但做法「簡單、粗暴、不顧後果」，並無考慮到本地工人何去何從，也無考慮外勞到港後，其工作能力或未如理想等的問題。

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另一位勞顧會勞方委員、工聯會副理事長林偉江指，如建造業及運輸業也設特別計劃輸入外勞，並參考院舍輸入護理員特別計劃，採用毋須勞顧會審閱申請，由專責小組以先到先得方式審批，「感覺上用特別計劃係繞過勞顧會，做法唔可取。」他又指，專責小組內無勞方代表，彷如「話批就批」。

勞工及福利局長孫玉菡直言，政府正就建造業及運輸業人力需求進行整體規劃，透露會在優先保障本地工人就業情況下，針對明顯人力不足的行業，積極考慮輸入勞工。（資料圖片／歐嘉樂攝）

林偉江也表示，對運輸業要輸入司機感到奇怪，因香港與其他地方的道路規則、駕駛操作未必一致：「真係要輸入司機，係咪會有好多問題存在?」他又指，運輸業長期人工低，如不作調整，未能成功招聘都是正常，促政府在本地人才培訓及改善薪酬待遇上多下功夫。

建造業總工會副理事長趙建強表示，近年較少新血入行，未來將有更多工程要開始，業內確實有人手短缺，個別工種特別缺人，如紮鐵、模板、混凝土工人等。他指，行內部份工種或需要輸入外勞，但希望是在工會、商會、政府先商議取得共識前提下，才再就相關工種輸入外勞。

發展局今午也有發稿，指局方於建造業議會發表最新的《建造業人力預測報告》當日已表明，會參考有關報告，評估如何以多種策略，包括因應需要引入非本地資源的措施，以應對建造業人手需求。局方重申，目標是今年年中或之前完成評估，並為應對建造業人手需求提出整全策略。相關工作現正按目標時間進行中，局方會適時交代。