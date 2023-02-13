院舍輸入外勞｜議員批政府「賊佬試沙煲」　促先做好招聘及培訓

政府擬今年第二季推出院舍輸入護理員特別計劃，容許所有院舍輸入合共7000名護理員，立法會福利事務委員會今日（13日）討論相關事項。有議員形容當局在疫情下一度放寬院舍輸入外勞，如今再推特別計劃如「賊佬試沙煲」，明言資助院舍未有足夠人手是因為未做好招聘及培訓工作，不認同當局讓資助院舍申請輸入外勞。有議員亦表明，長遠而言難靠輸入外勞解決行內的人手短缺，促當局盡快完成院舍人力檢討，訂出晉升階梯，以留住本地人才。



勞工及福利局局長孫玉菡在會上指，計劃是因應院舍長期面對人手不足而提出， 預計未來3年院舍需要8500個護理員，因此計劃限額為7000個護理員，相信已為本地工人留有一定「議價」空間。相關計劃將容許私院及所有資助院舍申請，其中私院本地護理員與外勞比例為1:1，資助院舍則為2:1，孫玉菡表示計劃獲業界支持，並已問及勞顧會意見，期望可在今年中落實計劃。

工聯會陸頌雄表明對計劃有「好大保留」且有「好壞印象」，並指在疫情期間同意政府因疫情的特殊需要，而有時限放寬院舍輸入外勞，但現時已無疫情，批當局「好似賊佬試沙煲」。他續指，不解資助院舍為何人工較私院高仍無法招聘到足夠人手，認為是相關院舍無做好招聘與培訓。

勞聯周小松同樣提出質疑，指倘若資助院舍到私院門口挖角，開出較高的薪酬、提供較好的工作環境，「我諗唔到有咩理由（私院員工）唔去做。」他續指，對計劃感到遺憾，並引述文件指，資助院舍現時空缺為17.6%，意味著「五個本地工人，請一個外勞就得。」惟當局提出的比例卻高達2:1。

孫玉菡回應時則指，不同意資助院舍未有努力招聘，重申院舍人手不足是長期問題，並稱計劃以7000人為限額，但未來院舍最少需要8500名護理員，「我地無去到盡，係留空間畀本地人，令本地工人有足夠議價能力。」

勞工及褔利局局長孫玉菡。（資料圖片/）

工聯會黃國亦形容，「護老行業未來發展係朝陽。」他指院舍無法請到人最大原因是「人工低、無前途」，促當局考慮提升護理員的工資中位數再作招聘，之後再考慮輸入外勞。實政圓桌田北辰也提到，現時院舍工作的資歷架構，令年輕人無太大晉升機會，建議增設「高級保健員」，吸引年輕人入行。

孫玉菡表示，政府難以介入去訂立合理工資，但認為院舍員工都想要向上流的機會，當局將盡快開展院舍人手發展的檢討，當中包括檢視晉升階梯及資歷架構，料於今年第二季開始，他又指因涉及的課題多，也要與業界商討，料相關檢討會做到明年。

立法會福利事務委員會主席、工聯會鄧家彪則在會上指，自己曾在勞顧會出任6年勞方委員，認為原有制度一直行之有效，對特別計劃「繞過」勞顧會感到十分遺憾，續質問當局將有何辦法保障經特別計劃來港打工的外勞權益。

孫玉菡回應指「我認為我哋無繞過勞顧會」，又指計劃有吸納勞顧會的意見，就外勞的勞工權益問題，他則稱希望工會如收到相關投訴，可聯絡勞工處，處方會嚴肅處理。