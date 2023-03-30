國際培幼會推首套《幼稚園守護兒童守則》　促「遇疑即報」防虐兒

接連有兒童留宿院舍爆懷疑虐兒個案，引起社會高度關注，國際培幼會（香港）編撰及推出全港首套《幼稚園守護兒童實務守則》，涵蓋幼稚園暨幼兒園校內預防幼童受傷害風險控制措施、機構與教職員照顧責任、與兒童相處界線等，下月將向全港幼稚園派發。



在校內舉報方面，《守則》建議學校以「有懷疑，即舉報」原則，不論懷疑施虐者身分，所有工作人員應立即或於24小時內盡快向校方舉報，不應要求舉報者提供充分證據，作為受理條件。學校亦應嚴肅處理涉及懷疑傷害或虐待兒童的匿名舉報。



三位參與《幼稚園守護兒童實務守則》試閱計劃的校長：崇真會白田美善幼稚園校長伍蓮芳（右二）、五邑工商總會校董周慧珍（左二）及路德會陳蒙恩幼稚園副校長黃小玲（左一）分享看法以及訂立「守護兒童政策」的經驗。（國際培幼會圖片）

國際培幼會（香港）今日（30日）舉行「共建『守護兒童之都』《幼稚園守護兒童實務守則》及網上學習平台」發布會，介紹該會的「守護兒童政策」及《幼稚園守護兒童實務守則》。

國際培幼會（香港）指，香港保護兒童會轄下院舍「童樂居」早前爆出虐兒個案，不少幼稚園業界及家長亦擔心不已，惟感束手無策，為加強公眾對「守護兒童」的認知，及鼓勵全港幼稚園實施《守護兒童政策》，該會編撰及推出全港首套《守則》。

該《守則》涵蓋以幼稚園暨幼兒園為主一系列於校內預防幼童受傷害的風險控制措施、解釋機構及教職員之「照顧責任」、建議與兒童相處之合宜界線、以及在機構創建兒童友善文化的關鍵，期望可以填補現行法規及程序未盡之處。

國際培幼會（香港）編撰及推出全港首套《幼稚園守護兒童實務守則》，4月將向全港千間幼稚園免費派發。（國際培幼會圖片）

《守則》將於4月向全港千間幼稚園免費派發

《守則》即將在四月向全港千間幼稚園免費派發，培幼會亦會同時推出網上學習平台，加强與兒童相關機構之員工的守護兒童知識，預防兒童受虐。