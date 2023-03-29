孫玉菡：社署續增加暫託服務名額　長者、殘疾人士可緊急短住

立法會議員林素蔚、新民黨議員陳家珮分別提出有關照顧者及緊急暫託服務的書面質詢，勞工及福利局局長孫玉菡表示，社署有為長者及殘疾人士提供日間暫託及住宿暫託服務，並會繼續增加名額。



孫玉菡表示，社署長者及殘疾人士提供日間暫託及住宿暫託服務會繼續增加名額。（資料圖片/歐嘉樂攝）

孫玉菡指，截至2月底社會福利署為長者提供約240個日間暫託服務名額和約330個住宿暫託宿位，以及為殘疾人士提供約170個日間暫託服務名額和約390個住宿暫託宿位。此外，政府亦有綜合家居照顧服務（體弱個案）、改善家居及社區照顧服務、嚴重殘疾人士家居照顧服務和嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務，為長者和殘疾人士提供家居為本的支援，包括家居暫託服務。

照顧者津貼10月將恆常化

陳家珮關注對照顧者的支援，孫玉菡表示，社署除了設有資訊網站及委託非政府機構設立支援熱線，亦推出為期3年的宣傳和公眾教育活動。此外，今年10月亦會將「為低收入家庭護老者提供生活津貼試驗計劃」及「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃」恆常化，並把津貼額由每月2,400元增至3,000元，每年預計惠及約1萬名照顧者。

長者日間護理服務。（社署網頁圖片）

暫託服務毋須統一評估

孫玉菡指，日間暫託及住宿暫託服務，可助紓緩照顧者的壓力，使用者毋須經過統一評估機制，可直接向服務單位查詢及申請。2020年至23年度，以及2023至24年度，將會增加約30個長者日間暫託服務名額，以及共約60個殘疾人士日間和住宿暫託服務名額。

如需要在非辦公時間內有迫切短暫住宿照顧需要，長者、殘疾人士或照顧者都可以聯絡在改善買位計劃和私營殘疾人士院舍買位計劃下提供指定暫託宿位的院舍，以作安排。