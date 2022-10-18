社署查荃灣仁濟醫院護幼中心CCTV影片揭疑虐兒　涉事員工休假候查

社會福利署巡查兒童院舍的CCTV閉路電視片段，據了解再揭疑再有虐兒情況。仁濟醫院今日（18日）證實，社署昨日（17日）到荃灣羅氏基金護幼中心暨宿舍例行抽查期間，從CCTV發現一名特殊幼兒工作員懷疑在平伏一名4歲兒童的情緒期間，「曾對該兒童使用不恰當的動作處理」，事件已交由警方處理。據悉，警方暫時未有就事件作出拘捕行動。



仁濟醫院指羅氏基金護幼中心暨宿舍有職員「曾對該兒童使用不恰當的動作處理」。(仁濟醫院網上圖片)

仁濟：一名幼兒工作員曾對一名4歲兒童使用不恰當動作

據了解，社署幼兒中心督導組督察昨日（17日）到仁濟醫院羅氏基金護幼中心暨宿舍進行突擊巡查，在翻看中心閉路電視錄影片段時發現懷疑虐兒事件，即時通知營辦機構並進行初步調查，事件涉及一名職員及一名男童，該名男童已送院檢查，而營辦機構亦已暫停該名職員的職務。社署已要求營辦機構嚴肅調查事件，以及提交特別事故報告，並將事件交由警方調查；署方亦在昨日完成檢視中心內其他所有兒童，確保他們的安全和健康情況。

仁濟醫院證實，社署人員翻看影片，發現本月3日上午7時許，一名在中心工作達5年的特殊幼兒工作員，懷疑在平伏一名4歲兒童的情緒期間，「曾對該兒童使用不恰當的動作處理」，涉事幼兒工作員正休假等候調查。

仁濟醫院指由於事件已交由警方處理，該院現階段不便評論。