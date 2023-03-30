入境處3.31起推網上辦理出生及死亡登記　不設每日名額上限

【出世紙/死亡證】《2023年生死登記（修訂）條例》將於明日（31日）生效。入境事務處今日（30日）公布，條例生效當日將推出全新電子服務。合資格申請人可在網上辦妥整個出生及死亡的登記程序，並經郵遞收取相關證明書，毋須親身前往登記處，每日名額不設上限。惟非自然死亡個案，則不能在網上辦理登記。此外，市民仍可沿用現有方式辦理相關登記，其登記的資格準則和費用，均維持不變。



《2023年生死登記（修訂）條例》將於明日（31日）生效。（張浩維攝）

入境處表示，《生死登記條例》第174章列明，所有在香港出生和死亡的個案，均須向生死登記官登記。修訂條例為了更新死亡登記制度，根據死亡原因來指明死亡登記責任，並將死於自然的個案辦理，由現時法定期限的24小時，延長至14日。

《修訂條例》亦免除申請人須親身前往登記處，以登記出生及死亡的要求。故由明日開始，入境處將推出網上辦理出生和死亡登記電子服務。

首席入境事務主任（證件）楊淑兒（左）。（張浩維攝）

2月17日後出生的嬰兒可在網上辦理出生登記

由條例生效日起，若新生嬰兒的父母其中一方為香港永久性居民，便可為其婚生子女，在出生後42天內，於網上遞交辦理出生登記申請。若父母需領取出生證明書，可同時在網上一併遞交申請，並選擇透過郵遞收取出生證明書，以及在網上繳交有關費用。

換言之，在今年2月17日後出生的嬰兒，即可在網上辦理出生登記。

▼網上辦理步驟一覽▼



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意外死亡不可在網上辦理死亡登記

至於網上辦理死亡登記方面，只適用於自然死亡個案，申請人須於14日內於網上遞交死亡登記。若申請人需領取死亡證明書，亦可一併在網上遞交申請，同樣可選擇透過郵遞收取，以及在網上繳交有關費用。

首席入境事務主任（證件）楊淑兒表示，意外、中毒或暴力致死等情況，要由死因裁判官裁定死因，再通知入境處將死亡個案登記，故不適用於網上辦理死亡登記。

她亦指，據經驗所得，由於部份市民未必可立即取得家屬的死因醫學證明書，亦需要時間同時跟進喪禮安排，以及委托殯儀公司等，難以在24小時內辦理死亡登記。惟高達99%個案可在14日內完成死亡登記，故入境處作相關調整。

《2023年生死登記（修訂）條例》將於明日（31日）生效。入境事務處今日（30日）公布，條例生效當日將推出全新電子服務。（資料圖片）

網上登記前須已成為智方便用戶

入境處提醒，合資格的申請人須先登記「智方便+」，才可使用具法律效力的個人數碼簽署。申請人可透過入境處App、入境處網頁或香港政府一站通網頁，完成整個登記程序，全程毋須親身前往登記處。

綜上所述，在網上辦理出生登記須符合4個條件。首先登記人必須為新生嬰兒的父母，合法監護人亦不符合；父母其中一方必須是持有香港永久身份證；所登記的新生嬰兒必須為婚生；已登記成為智方便用戶。

市民仍可親身到登記處辦理手續

除了網上登記外，市民仍可沿用現有方式，辦理出生或死亡登記。但所有辦理方式，其登記的資格準則和費用，均維持不變。