清明、復活節長假期將至　入境處料903萬人次進出香港　8成屬旅客

入境事務處今日（30日）表示，預計清明節及復活節假期期間、即4月1日至10日期間，預計約有903萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，當中逾八成、約754萬人次是旅客，並會經各陸路邊境管制站進出香港。



在上述日子期間，入境事務處預料羅湖會最繁忙，約有220萬人次進出香港。其次是落馬洲支線及港珠澳大橋管制站，預計分別每日平均約有14.7萬及13.8萬人次出入境。



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4月7日為陸路出境高峰 料羅湖日均22萬人次

入境處預計，4月1日至10日期間，約有903萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，當中754萬人次會是旅客，會經各陸路邊境管制站進出香港。處方預料，4月7日的陸路出境較繁忙，出境人次將達52.2萬。而4月10日則為入境高峰期，入境人次將達51.9萬。

入境處也預計，在眾多管制站中，羅湖會最繁忙，約有220萬人次進出香港，即每日平均有約22萬人次。而落馬洲支線及港珠澳大橋管制站亦會非常繁忙，預計分別每日平均約有14.7萬及13.8萬人次出入境。

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處方表示，為疏導假期期間的旅客流量，已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃檯及通道以疏導人流及車流，並會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。

入境警方海關港鐵 成立指揮中心

另外，入境處也會連同警務處、海關和港鐵公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及措施，並與內地出入境部門緊密聯繫，留意人流情況，在有需要時採取適當分流疏導措施。

入境處呼籲，所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。

處方續呼籲旅客在過關前往內地時，緊記帶備身分證明文件及前往內地的有效旅行證件。如香港居民外遊時需要協助，也可致電入境處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線（852）1868。