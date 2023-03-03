換身份證｜入境處已簽發逾800萬張新身份證　四年換證計劃今完結

「全港市民換領身份證計劃」今日（3日）完結，各智能身分證換領中心，今後停止服務。入境處今日舉行閉幕典禮，入境處處長區嘉宏及藝人張智霖出席。

區嘉宏表示，計劃開始至2月28日期間，已經簽發了超過800萬張新智能身分證，其中在「全港市民換領身份證計劃」下所簽發的新智能身分證約623萬張。



▼2月21日 入境處公布延長四間換身份證辦事處服務時間▼



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4間人事登記辦事處延長服務

入境處表示，截至2月28日，已經簽發了超過800萬張新智能身分證，其中在全港市民換領身份證計劃下所簽發的新智能身分證約623萬張。

人事登記辦事處位於港島、九龍、觀塘及屯門辦事處會於3月6日起現場延長服務時間，以處理在「全港市民換領身份證計劃」結束後仍未換領新智能身份證的申請。

入境處處長區嘉宏出席「全港市民換領身份證計劃」閉幕禮。

由3月6日開始，已在換證中心遞交申請，但仍領取新智能身分證的人士，需前往指定的人事登記辦事處領取身份證，預約由明天開始。香港居民如因不在香港而未能換領身份證，可在他日返港後30天內到人事登記處辦理手續。倘若市民在外地返港後，在香港逗留時間少於30天，他們亦不會因在該次返工期間沒有辦理相關手續而觸犯法例。

不在港市民可於返港後30天內辦證

現時舊款智能身分證仍然有效，入境處表示，會密切留意換證進度，現階段未有打算就宣布舊款智能身份證無效作出安排。

「全港市民換領身份證計劃」於2018年12月27日展開，各智能身份證換領中心於明日（4日）起停止服務，合資格市民如在今天（3日）或之前尚未申請換證或領取新證，須前往上述的指定人事登記辦事處辦理手續。