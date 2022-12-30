港水域微塑膠少其他地區90%　環保署：遠低於潛在生態風險水平

微塑膠污染無處不在。環境保護署今日（30日）表示，根據調查顯示，本港水域微塑膠的含量比其他已發展地區近岸海域低約90%。該署又強調，研究亦顯示本港污水處理廠去除微塑膠的能力在世界同類設施中屬於較高水平，當中二級生物處理廠能去除污水中約90%的微塑膠，放流水的平均微塑膠濃度遠低於世界各大城市污水處理廠的平均值。



環保署表示，為進一步了解經污水處理系統進入海洋環境的情況，該署和渠務署於2019年及2020年委託香港城市大學研究香港近岸水域的微塑膠含量，結果顯示目前香港水域微塑膠的含量比其他已發展地區近岸海域低約90%，遠低於目前海外文獻記載可能構成潛在生態風險的水平。

環保署指，研究亦顯示香港污水處理廠去除微塑膠的能力在世界同類設施中屬於較高水平，當中化學強化一級處理廠能去除污水中約80%微塑膠，而放流水的平均濃度為每公升六粒微塑膠；而二級生物處理廠能去除污水中約90%的微塑膠，放流水的平均濃度為每公升四至五粒微塑膠，遠低於世界各大城市污水處理廠的平均值。

環保署指，研究亦顯示香港污水處理廠去除微塑膠的能力在世界同類設施中屬於較高水平。（資料圖片）

當局強調，現時本港公共污水收集網絡已覆蓋93%人口，餘下7%污水則通過私人污水處理廠或化糞池處理，當中化糞池所產生的污泥亦會被運送至公共污水處理廠處理。因此污水中絕大部分的微塑膠均會在污水處理過程中被清除，最終排放至本港水域的殘餘微塑膠量已大幅減少。

環保署於去年9月推出「Bye Bye微膠珠」約章，以鼓勵業界盡快淘汰含微膠珠的沖洗型產品，協助消費者選擇不含微膠珠的產品。而自約章推出以來反應理想，截至今年12月底，已有超過160間機構參與，涵蓋近140個品牌。環保署亦透過市場調查，檢視超過9,000款沖洗型個人護理及化妝產品，當中沒有發現含有微膠珠的產品。