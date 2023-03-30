換身份證｜4.5及4.7假期仍可到灣仔辦理換證　入境處指舊證仍有效

疫情後首個復活節假期將至，入境事務處今（30日）公布，為了方便海外港人在長假回港換領身份證，將於4月5日及4月7日，特別加開港島人事登記辦事處的服務時段，提供預約換證及領證服務。入境處呼籲海外港人不需急於回港換證，可在日後入境起計30日內，到人事登記處辦理手續便可，目前所有舊款身份證則仍然有效。



入境處今午宣布，港島人事登記辦事處，將於4月5日及4月7日上午8時至下午6時，特別提供服務。（張浩維攝）

5款身份證辦理申請均可接受

入境處今午宣布，灣仔入境事務大樓的港島人事登記辦事處，將於4月5日及4月7日上午8時至下午6時，共兩日的公眾假期推出特別服務日，提供各類型身份證申請服務，包括：

1）換證計劃下的換領新智能身份證申請；

2）首次申領成人或兒童身份證；

3）因身份證遺失、毀滅、損壞或污損的補領申請；

4）更改身份證登記資料；

5）新來港人士身份證申請，包括讀書及工作。



（經補充勞工計劃來港人士，及持有「單程證」的初次抵港人士除外）



《2023年生死登記（修訂）條例》將於明日（31日）生效。入境事務處在3月30日公布，條例生效當日將推出全新電子服務。（資料圖片）

身份證遺失、損壞等情況毋須預約

首席入境事務主任（人事登記）翁碧霞表示，自恢復通關以來，大量身在香港以外地區的港人，回港辦理換身份證申請；加上臨近復活節假期，預計將有不少市民返港，以致預約配額持續非常緊張。市民可在4月3日零時零分起，登入網站預約在4月5日或4月7日，在港島人事登記處辦理身份證。

不過為集中資源為市民辦理申請，未預約的申請均不接受處理，亦不提供申請《登記事項證明書》及《豁免登記證明書》。因身份證遺失、毀滅、損壞或污損，而需要在人事登記處緊急領證的市民，則毋須預約，職員會因應情況提供協助。

首席入境事務主任（人事登記）翁碧霞。（張浩維攝）

籲海外港人毋須急於回港換證

翁碧霞指，有鑑於近月登記身份證的需求非常龐大，現時24日的預約期限，未能應付人手需求。因此在人手及資源許可下，將積極研究提升服務，包括延長餘下兩間人事登記處的時間、完善預約系統，或增加預約日數等，相關安排將適時公布。

她並呼籲海外港人不需擔心，若疫情期間未換領新款身份證，毋須急於回港換證，可在日後回港的30日內，到人事登記處辦理手續便可，目前所有舊款身份證則仍然有效。

若有合理原因在入境30日內未成功登記 將酌情處理

若有合理原因而不能在30日內成功登記，包括因大量市民申請，以致未能在限期內預約換證，入境處將就每宗個案酌情處理。相關寬限措施並適用於持有工作或學生簽證的新來港人士。

至於因身份證遺失、毀滅、損壞或污損的補領申請，各人事登記處亦會因應個別情況提供協助。「所以唔見身份證嘅市民係唔使擔心，你哋唔需要預約嚟到登記處，同事會幫你哋辦理。」

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目標兩日處理1000個申請︰做得幾多得幾多

翁碧霞表示，目標在兩個特別服務日處理1,000個申請，又承認兩日未必可消化通關後的申請需求，強調「盡量做得幾多得幾多。」問到會否再加開服務，她表示會視乎需求，並希望可增取更多資源處理申請。

1868求助熱線下周初增設WhatsApp服務

她並透露，協助在外香港居民小組1868求助熱線，將再一次提升服務。她相信不少港人將在復活節長假外遊，為方便遇到困難的港人，入境處將在下周初增設WhatsApp求助熱線，只要發送訊息至（+852 1868）便可聯絡。