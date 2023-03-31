兒童住宿檢討｜指童樂居進步不少　狄志遠：證明問題不是解決不了

社會福利署周四（30日）公布兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會第二階段的檢討報告，當中提出39項建議，當中就人手配置、專業支援及加強培訓提出多項建議。委員會非官方委員、社福界立法會議員狄志遠今日（31日）表示，人手不足是社福界面對問題，當中兒童院舍請人特別困難。不過，他相信業界重建文化後，可令社會對相關行業有信心，會有更多人願意入行。他舉例指，「童樂居」發生懷疑虐兒案後，情況已有改善：「證明過往問題唔係解決唔到但要時間。」



兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會委員、社福界立法會議員狄志遠。（歐嘉樂攝）

香港保護兒童會院舍「童樂居」前年年底懷疑虐兒事件惹社會關注，社署因而於去年4月成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，昨公布委員會第二階段的檢討報告。狄志遠今 在港台訪問稱，人手不足是社福界面對的問題，特別是兒童院舍請人特別困難：「唔好話請人，走都走咗好多。」不過，狄相信在重建文化後，可以令到社會對相關行業有信心，更多人願意從事相關行業。

他舉例指「童樂居」情況已有改善，相信過往出現問題並非院舍運作困難，而是以前可能習慣對小朋友所作的一些行為出現問題，而有關問題不難改善，料在理順工作程序、加強培訓、士氣提高或人手增加後，情況可以會慢慢扭轉，：「證明過往問題唔係解決唔到但要時間。」

▼保護兒童會「童樂居」發生員工涉虐兒醜聞▼



被問到為何過往未有加強對員工的培訓，狄志遠表示，過往員工應付完每日工作已疲於奔命，而每個機構會有一套培訓方式，故沒有系統性去培訓。他表示，現報告建議設院長登記制度等，可以強制員工須接受有系統的培訓，相信對改善院舍質素有一定幫助。

另外，報告提出39項建議，有12項與寄養服務有關，包括提高服務獎勵金、檢討服務獎勵金扣減制度、加強支援寄養家長等，並期望政府盡快開展跟進所提出的建議。狄志遠表示，現時寄養家庭服務有些停滯不前，相信在多方面改善下，包括加強宣傳及提高服務獎勵金後可以多方面推動更多人參與寄養。

社會褔利署成立的兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，已完成兒童住宿照顧及相關服務第二階段檢討報告。（資料圖片）

他又指，宣傳寄養家庭意義十分重要，要令社會理解此服務是有社會價值：「唔係一份普通嘅工作而係要有愛心。」除此之外，現時寄養家庭會面對一定的挑戰，他表示，報告中亦有建議增加對寄養家庭的支援，從而可以令市民更有信心做寄養家庭。