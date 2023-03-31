升中派位2023｜派位電子平台「更新中」無法查結果　家長心急如焚

【升中派位 / 中一自行派位 / 統一派位】中一自行分配學位今日（31日）放榜，家長可透過「智方便」或「智方便+」登記成「中一派位電子平台」用戶，透過平台查閱結果。不過至上午11時許，本年度開始首供家長使用的「中一派位電子平台」，一直顯示「系統現正進行數據更新，家長及學校可於稍後時間登入中一派位電子平台。」有家長稱在較早時間、即早上八時許，有家長能查閱結果，但之後就無法查閱，心急如焚，質疑系統「死機」。《香港01》正向教育局查詢。



「中一派位電子平台」一直顯示「系統現正進行數據更新」。（讀者提供）

中午「更新中」信息消失 逾400人輪候入平台

至中午12時，派位電子平台「更新中」信息已消失，但家長仍須在「等候室」排隊進入平台，一旦可以登入則須於10分鐘內登入，否則要重新輪候，而在中午12時，輪候人數逾400人。

3月31日中午約12時，有逾400人輪候進入「中一派位電子平台」。（網上截圖）

教育局早前表示，獲納入取錄名單的學生，家長會於今日接到學校通知，如果家長已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶，亦可於透過電子平台查閱自行分配學位正取學生通知，家長無須回覆中學是否接受有關自行分配學位。

獲通知取錄的學生，若同時獲不不參加派位的直資中學通知錄取，有關學生家長則須決定是否保留該非參加派位直資中學的中一學位；家長倘決定保留該學位則無須理會在自行分配學位階段的通知，其子女會獲派該直資中學。

教局發言人表示，由本年度開始，家長如已登記成為「中一派位電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可透過該電子平台瀏覧升中選校的相關資訊和文件，以及遞交統一派位申請和查閱派位結果。局方仍會繼續接受傳統紙本申請表，家長須將填妥的電子或紙本選校表格交回其子女就讀的小學，以便學校可於5月5日或以前送交教育局辦理。