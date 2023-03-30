升中派位2023｜中一自行分配學位周五公布結果　統一派位7.11放榜

【升中派位 / 中一自行派位 / 統一派位】中一自行分配學位明日（31日）放榜，教育局表示，若學生獲參加派位中學納入其自行分配學位正取學生名單，家長明日會接獲相關學校通知，而未獲通知為正取的學生可參加統一派位，家長可透過「智方便」或「智方便+」登記成「中一派位電子平台」用戶，透過平台查閱結果。所有中一派位結果將於7月11日公布。



▼2022年 升中派位結果出爐▼



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教育局表示，獲納入取錄名單的學生，家長明日會接到學校通知，如果家長已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶，他們亦可於透過電子平台查閱自行分配學位正取學生通知，家長無須回覆中學是否接受有關自行分配學位。

獲通知取錄的學生，若同時獲不不參加派位的直資中學通知錄取，有關學生家長則須決定是否保留該非參加派位直資中學的中一學位；家長倘決定保留該學位則無須理會在自行分配學位階段的通知，其子女會獲派該直資中學。

若家長決定放棄直資學位，則必須於4月12日或之前通知該直資中學及取回已簽署的《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，方可保留自行分配學位階段成功申請的學位。

教局發言人表示，由本年度開始，家長如已登記成為「中一派位電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可透過該電子平台瀏覧升中選校的相關資訊和文件，以及遞交統一派位申請和查閱派位結果。局方仍會繼續接受傳統紙本申請表，家長須將填妥的電子或紙本選校表格交回其子女就讀的小學，以便學校可於5月5日或以前送交教育局辦理。