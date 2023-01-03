中一自行派位︱首次可經「智方便+」可交表　11個步驟揀心儀學校

【中一自行派位／小一統一派位／中一統一派位】中一自行分配學位今日（3日）至17日接受申請。為方便家長，教育局將入學申請電子化，家長只要在「智方便」啟動其「中一派位電子平台」帳戶，並以「智方便+」綁定帳戶，便可在足不出戶的情況下完成遞交入學申請的所有手續，毋須再親身到中學提交有關文件。



家長需啟動小一或中一派位電子平台

為便利家長提交小一入學及中一入學申請，以及提升處理申請和派位結果公布程序的效率，教育局於2023年起分階段將入學申請電子化。家長只要在「智方便」啟動其「小一派位電子平台」或「中一派位電子平台」帳戶，並以具備數碼簽署功能的「智方便+」綁定帳戶，便可在「智方便」中遞交申請及上載所有有關文件，而毋須再親身到學校提交有關文件。

▼11個步遞交自行分配學位申請▼



1: 登入電子平台帳戶

2: 選擇「現在申請」，以進入「自行分配學位」的頁面

3: 根據選校意願選取擬申請中學的選校次序（即選擇次序1或選擇次序2）

4: 選擇／輸入「申請中學名稱」

5: 填寫學校所需的聯絡資料

6: 上載學生身份證明文件副本（例如香港身份證／香港出生證明書／其他身份證明文件）*必須上載

7: 上載申請中學所需文件（例如由申請中學自訂，並已填妥的申請表、證書及獎狀）

8: 確認所選的「申請中學名稱」、選校次序及上載文件正確無誤

9: 閱讀並同意《申請中一自行分配學位注意事項》、教育局及申請中學的相關《個人資料收集聲明》

10: 以「智方便+」進行數碼簽署

11: 確認及提交申請



派位結果於電子平台通知家長

小一入學方面，家長可以1月30日至2月5日期間，在電子平台辦理統一派位階段的選校手續；而中一派位則可於1月3日至17日期間遞交自行分配學位的申請及上載個別學校所要求的文件，而中一統一派位的申請亦可於4月中旬至5月上旬透過電子平台遞交。而派位結果亦會於電子平台通知家長。

家長只要在「智方便」啟動其「小一派位電子平台」或「中一派位電子平台」帳戶，並以具備數碼簽署功能的「智方便+」綁定帳戶，便可在「智方便」中遞交申請及上載所有有關文件。（馬煒傑攝）

教育局高級教育主任（學位分配）盧綺婷指，電子平台隨了遞交申請外，亦有搜尋功能讓家長可以根據分區、校網及資助類別等資料進行快速搜尋，亦有篩選功能可避免家長誤選性別或校網不符的學校。另外平台上亦會提供多個快速連結，方便家長在選校時瀏覽學校網頁、《小學概覽》及《小學概覽》等。

盧綺婷提醒家長需要綁定具有法律效力的「智方便+」後，才可以在電子平台遞交入學申請，否則只可以在平台上查看派位結果。（馬煒傑攝）

盧綺婷提醒家長需要綁定具有法律效力的「智方便+」後，才可以在電子平台遞交入學申請，否則只可以在平台上查看派位結果，而教育局仍會繼續接受傳統紙本申請表，亦會繼續要求參加派位中學透過書面及電話通知所有錄取學生家長，以確保有關訊息正確和有效傳達。

勿電子、紙本申請重覆遞交 否則或DQ

教育局高級教育主任（學位分配）黃立峯則提醒，當家長在電子平台遞交申請後，不要再遞交紙本申請，因為如發現電子申請與紙本申請的內容不同，學生便會被取消資格。他又指出，平台方便家長可隨時隨地遞交申請，即使家長在選校期間去了旅行身處海外，亦可以透過電子平台遞交申請。

▼七步建立「中一派位電子平台」帳戶▼



1: 登入電子平台網頁並選擇「建立帳戶」

2: 輸入「學生編號」及「啟動碼」 （由學生就讀小學／教育局提供）

3: 選擇「「智方便」綁定帳戶」

4: 使用「智方便」登入及授權「智方便」提供個人資料

5: 填寫家長／監護人資料（包括電郵地址、中文姓名等）

6: 閱讀並同意個人資料收集聲明，然後輸入圖像顯示的字符

7: 檢查電子郵件，並點擊電郵中的啟動連結以啟動帳戶



▼2023年度中一自行派位各校學額數目▼

