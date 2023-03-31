中一自行派位｜無法登入平台查結果　教育局：因兩校更新資料

【升中派位 / 中一自行派位 / 智方便 / 統一派位】中一自行分配學位今日（31日）放榜，惟「中一派位電子平台」今早一度顯示「系統現正進行數據更新」，家長無法查閱，質疑系統「死機」。



教育局解釋，今早有兩所參加派位的中學向當局表示，需進一步核實及更新正取學生資料，有關電子平台於上午11時40分完成數據更新，當局強調，事件與系統的技術無關，並對家長造成不便表示歉意。



「中一派位電子平台」一直顯示「系統現正進行數據更新」。（讀者提供）

兩校今早突通知教育局需核實正取學生資料

教育局表示，在自行分配學位正取學生的通知安排下，如學生獲參加派位中學納入其自行分配學位正取學生名單，家長會於今日收到有關中學的書面及電話通知。如家長已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶，他們亦可於同日透過電子平台查閱自行分配學位正取學生通知。

當局解釋，今早有兩所參加派位的中學向教育局表示需進一步核實及更新正取學生資料，教育局已隨即更新「中一派位電子平台」上的相關資訊。有關電子平台於上午11時40分完成數據更新，家長可登入平台查閱自行分配學位正取學生通知。教育局亦已向查詢人士解釋有關情況。

3月31日中午約12時，有逾400人輪候進入「中一派位電子平台」。（網上截圖）

教育局表示，是次數據更新與「智方便」或「中一派位電子平台」系統的技術無關，並對家長造成不便表示歉意。教育局會再次提醒所有參加派位的中學，須確保遞交的資料正確無誤。

▼2022年 升中派位結果出爐▼

