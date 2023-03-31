5幢新公屋租金出爐涉白田邨、長青邨等　屯門兩屋邨每平方米$63.1

房屋委員會今日（31日）表示，深水埗白田邨、青衣長青邨，以及屯門業旺邨和顯發邨合共5幢新建非標準型大廈，合共可提供3,943個公屋單位，租金將以所屬地區的最佳租金水平釐定，近八成單位的月租低於2,500元，當中屯門每平方米租金僅63.1元，是5幢大樓中最低。



兩個現有屋邨的租金水平：

．市區公屋的最佳租金為每月每平方米94.9元，適用於白田邨雅田樓的924個單位。

． 青衣區公屋單位的最佳租金為每月每平方米91.8元，適用於長青邨青荷樓和青蘭樓的1,463個單位。

房委會表示，上述合共3,943個單位中，超過78%的租金水平定於每月2,500元以下。（資料圖片）

兩個新建屋邨的租金水平：

．屯門區公屋單位的最佳租金為每月每平方米63.1元，適用於業旺邨業和樓的684個單位及顯發邨顯發樓的872個單位。

房委會表示，上述合共3,943個單位中，超過78%的租金水平定於每月2,500元以下，強調公屋租金已獲得大幅資助，當中已包括差餉、管理費和維修保養成本，若公屋申請人未能負擔獲編配的新單位租金，可要求改配租金較廉宜的翻新單位。如符合申請資格，他們亦可透過租金援助計劃，就舊大廈類別的單位申請援助。