葵青公共屋邨、大廈爆疫　社區超巿贈福袋予屋邨長者、劏房戶打氣

新冠疫情連日在葵青區大爆發，葵涌邨、石蔭東邨及石籬二邨先後錄得大量陽性個案，有中小企知獲區內聚居大量屋邨長者及劏房獨居戶，近月開設社區超巿以優惠價提供小件裝日用品之餘，再與居民互委會及社區義工合作，今日(4日)向有需要人士派發福袋，包括防疫物資、紙巾、油米等日用品，希望讓他們新年留家避疫之餘亦感受到社會溫暖。



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社區超巿辦送福袋活動

「新年快樂，今年要健康，出去着多啲衫，你攞個環保袋出嚟畀我幫你裝呀！」位於石蔭梨木道亞洲貿易中心一個樓上辦公室，門外擺放一個攤位，枱面擺滿十多盒口罩、數十支食油、大量糖鹽胡椒粉小包裝、袋裝紙巾及一公斤袋鼠絲苗，與辦公室外觀有着格格不入的風格，原來有中小企近月在區內經營社區超巿，因應疫情令區內生活物資供應更形緊張，今日(4日)向石蔭東邨、石籬邨長者、獅子樓、葵華大廈、葵富大廈一帶劏房戶進行登記，向88戶派發合共價值$138的福袋，全部均是生活用品及防疫物資，其中有十多戶因為行為不便或涉事樓層正在圍封強檢，改經車隊運送至大廈居民互助委員會再派送過去。

75歲的張婆婆表示，子女另有家室早已搬出，自己一個人獨居石蔭邨，疫情期間不敢出外飲茶，大多時間留在家中煮食，她認同小包裝日用品較切合老人家需要，「我又食唔到幾多，小包裝容易拎走，食完咪再買過咯。」亦有80歲李婆婆表示，同邨另一名朋友90歲婆婆行動不便，加上附近有大廈圍封強檢，由她代為一併取走兩人福袋，小包裝容易放入手推車內運走，尤其葵青一帶多上斜路，太大包反而帶來不便。

一人戶有小包裝日用品需要

本身經營收銀機紙及建材生意的天鷹實業負責人黃家勝表示，本身亦在石蔭居住，知道石籬及石蔭均是「老人邨」，獨居長者居多，區內又有劏房或板間房戶居住，一個人的起居生活比一家人更難，「你買8公斤米係比細包平，但係未食完已經生穀牛，買糖鹽一樣，用得耐會有濕氣黏埋一嚿。」於是向米商及不同批發商取小包裝貨品，在辦公室闢出三分之二的空間開設社區超巿，暫以定價八八折出售予受疫情影響的行業人士，持關愛家園咭的長者或殘疾人士登記則以八五折出售，目標以切合一人戶需求為主，例如糖、鹽、胡椒粉專售食肆專用的獨立小包，食米以1至2公斤包裝為主，容易儲存或在一定時間內用完，他經隔價後確認較區內超巿稍為便宜才推出巿面。

他承認價格或不及家興或佳寶超巿般進取，但強調若部分貨品賺取利潤後，便回饋相關行業，「呢個口罩支架賣10蚊，出面可能賣緊幾蚊一個，但佢有SGS(品質鑒定服務)報告證明係食用膠製造，不含有毒塑膠，而且我賣一袋，送返一袋畀餐飲業，咁先可以有效去畀一啲有需要幫助的行業。」

考慮推出更多優惠 商戶自救

黃稱目前社區超巿仍在試驗當中，往後不排除加入新元素如與受疫情影響行業商戶合作推出優惠咭，但凡在聯網商店中消費便有折扣，或又日後有其他同類型派發日用品或物資活動，期望靠受影響行業互助激活區內經濟。「唔係鬥平鬥價，而係大家可以喺經濟圈內共贏，先可以令到一大班人受惠生存得到。」