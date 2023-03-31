一款嬰兒床拉鏈細小組件易脫落　有引致兒童窒息風險　海關籲停用

香港海關今日（31日）公布，一款嬰兒床測試結果顯示該款嬰兒床有潛在安全風險。海關人員早前從尖沙咀一間兒童產品零售商試購一款嬰兒床作安全測試，結果顯示該款嬰兒床的拉鏈有容易脫落的細小組件，如兒童吞下會有引致窒息的潛在危險。此外，拉鏈的物料亦釋出過量有機錫，長期攝取或會危害兒童健康。為免發生意外，海關呼籲，家長應立即停止讓兒童使用該款嬰兒床。商戶如有出售，亦應立即下架。



香港海關今日（三月三十一日）提醒市民留意一款不安全嬰兒床，測試結果顯示該款嬰兒床有潛在安全風險。圖示該款嬰兒床。（政府新聞處）

海關早前從尖沙咀一間兒童產品零售商試購一款嬰兒床作安全測試，結果顯示該款嬰兒床的拉鏈有容易脫落的細小組件，如兒童吞下會有引致窒息的潛在危險。此外，拉鏈的物料亦釋出過量有機錫，長期攝取或會危害兒童健康。

海關其後採取行動，從涉案的兒童產品零售商檢獲兩張同款懷疑不安全嬰兒床，同時發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該款嬰兒床。調查仍在進行中。

海關表示，相關嬰兒床測試結果顯示有潛在安全風險。為免發生意外，家長應立即停止讓兒童使用該款嬰兒床。商戶如有出售，亦應立即下架。海關又提醒市民，於購買及使用嬰兒床時，應注意以下安全事項：

１ ／注意標籤上顯示的合適使用年齡建議；

２／當完成安裝嬰兒床後，必須檢查產品是否穩妥；

３／使用產品前，應細閱相關的使用說明及指示；

４／檢查嬰兒床的結構，例如是否容易破碎、有否隱蔽而鋒利的尖角、表面是否粗糙、邊緣是否銳利、縫隙是否有夾傷手指的可能性等；及

５／如發現嬰兒床有破損或不穩固的情況，應立即停止使用。

