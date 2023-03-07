搶人才｜海關到五大學招關員　現職督察校友分享投考心得

香港海關積極「搶人才」，將會走入五間大學進行招聘，分別於都會大學、城市大學、科技大學及理工大學舉行招聘資訊或線上講座，由監督級海關人員及海關督察校友分享投考心得。



香港海關將會走入大學進行招聘。（海關FB圖片）

海關在本月舉行多場大學招聘，除了招聘資訊區分享最新投考資訊 ，亦有招聘講座由監督級海關人員及現職海關督察院校校友分享投考心得。

走進校園招聘計劃 - 招聘資訊區

香港都會大學

日期： 3 月 7 日（星期二）

時間： 中午 12 時至下午 5 時

地點： 賽馬會校園 E 座 1 樓雅居樂體育館

香港城市大學

日期： 3 月 9 日（星期四）

時間： 中午 12 時至下午 4 時

地點： 楊建文學術樓 4 樓

香港科技大學

日期： 3 月 17 日（星期五）

時間： 中午 12 時至下午 5 時

地點： 香港賽馬會大堂

▼香港海關2022年結記者會▼



+ 10

香港海關招聘講座

香港城市大學

日期：3 月 9 日（星期四）

時間：下午 12 時 30 分至 1 時 30 分

地點：楊建文學術樓 4 樓富先萬演講廳 (LT8)

香港理工大學 (線上講座)

日期：3 月 13 日（星期一）

時間：下午 1 時 45 分至 2 時 45 分

網上報名：https://polyu.hk/UBsmS （線上形式）

▼香港海關公布2022年案件統計▼

