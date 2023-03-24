逆向代購食物｜海關截158宗非法帶受規管食物入境　食環署將檢控

中港兩地時隔三年終恢復開關，重新帶來商機，「逆向代購」網紅食品隨即崛起，更有人透過小紅書接生意，僅一日便可賺100元以上。食環署食物安全中心周五（24日）提醒市民，指大部份致病細菌，會在攝氏4度至60度範圍內迅速繁殖。截至周四（23日），中心與海關聯同發現一共158宗個案，涉及旅客非法攜帶受規管食物入境，並正提出檢控。



▼1月8日 落馬洲／福田口岸通關情況▼



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致病細菌在攝氏4度至60度迅速繁殖

食安中心提醒，光顧跨境餐飲代購及配送時，須小心謹慎，留意配送食物的運送時間及溫度控制。當配送路程遙遠，若食物保存溫度及運送時間不妥當，將會容易變壞。故此中心今日已聯同海關加強宣傳教育。

食安中心指，大部份致病細菌，在攝氏4度至60度的危險溫度範圍下迅速繁殖，建議熱食在運送過程中，保持於攝氏60度以上，冷食於則為攝氏4度或以下。

若食物置於危險溫度範圍，須遵從「兩小時及四小時原則」，即烹製完成的食物若置於室溫不超過兩小時，可放入雪櫃待用；若置於室溫超過四小時，便須棄掉不再進食。

食安中心與海關發現共有158宗非法攜帶受規管食物入境

食安中心提醒，在網上購買外送食物，應光顧信譽良好的商店，並留意食品種類，以及存在的食物安全風險。市民可瀏覽網頁，以了解網購食物安全資訊。

食安中心強調，根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第132AK章），凡任何人攜帶野味、肉類、家禽或蛋類入境，而沒有原產地發證實體簽發的衞生證明書及／或沒有食環署的事先書面批准，均屬違法。違例者一經定罪，可被罰款港幣五萬元及監禁六個月。

食安中心指，截至本周四，今年與海關聯合行動發現，有158宗涉及個別旅客非法攜帶受規管食物入境的個案，並正提出檢控。

《香港01》早前曾訪問從事相關業務的人士，得悉他們先外賣送貨到深圳家中，在集齊所有顧客所需的商品後，便送往香港。受訪者透露，從事跨境代購業務僅5日，每日均「爆單」最少可賺100元以上，又指主要以買菜用的小推車，穿梭在屯馬線送貨。