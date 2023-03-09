醫管局分次序檢查設施　優先查懸掛2米高裝置、曾有剝落紀錄地點

公立醫院近日接連出現墜物事故，社會關注醫管局在設備巡查及維護的工作是否妥當。醫管局今（9日）表示，會積極檢查公立醫院的設施及結構安全，預計在一個月內完成。



醫管局指，會以風險分層的方法優先安排檢查所有懸掛在兩米或以上高度的裝置、曾經有剝落紀錄的地點及醫院外牆及構件等。當局又希望公眾理解一些公立醫院的建築物於早年落成啟用，而且日常使用量極高，部分設施有可能會比較殘舊。



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醫管局發言人說，工程人員安排維修時會圍封現場，病人、員工及公眾人士應避免接近工程範圍，以免發生危險，亦毋須恐慌。

發言人亦希望公眾理解，一些公立醫院的建築物於早年落成啟用，而且日常使用量極高，部分設施有可能會比較殘舊，未來會以以風險分層的方法，優先安排檢查以下幾類風險較高的設施：

1. 所有懸掛在兩米或以上高度的裝置；

2. 曾經有剝落紀錄的地點、高風險區域（例如病房）、滲水地點、受工程震動影響的區域，以及有破損跡象的地點；及

3. 醫院外牆及構件。



醫管局亦承諾，在檢查過程中，發現設施或結構存在重大風險，或有可能對病人及員工構成重大威脅，局方會適時公布，以消除公眾的疑慮。

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