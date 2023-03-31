醫管局員工陣線去年六月解散　政府今刊憲宣布於3.24完成解散程序

撰文：呂穎姍
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於2019年反修例風波期間成立，高峰期有2.2萬名成員的醫管局員工陣線去年六月通過特別會員大會，宣布同月30日正式解散，政府今日（31日）刊憲，宣布該工會已於3月24日完成解散程序。

▼2020年2月　醫管局員工陣線發起醫護罷工▼

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政府今刊憲宣布公布，醫管局員工陣線已於3月24日完成解散。醫管局員工陣線於2019年12月4日於職工會登記局完成登記，為反修例風波期間成立的其中一個新工會，當時向職工會登記局提交申請表示只有八名會員，及後會員增至過萬。

醫管局員工陣線成立後約兩個月，新冠疫情襲港，工會曾發起香港醫護罷工行動。（資料圖片）

工會成立後約兩個月，新冠疫情襲港，工會曾發起香港醫護罷工行動，提出五點訴求，包括要求政府全面封關。當時有9,000名醫護實名簽署參與罷工，亦曾與醫管局高層進行公開對話，惟罷工活動無以為繼，最後在2月7日結束。

醫管局員工陣線去年6月公布，已舉行特別會員大會投票通過進入解散程序，將於月底正式解散，聲明中又指，工會自2019年以來一直是被打擊的對象，亦因為種種原因而逃不過解散的結局。

翻查資料，除了醫管局員工陣線，另一工會「政府醫生協會」早前亦於1月20日公布在同月11日已完成解散程序，其為唯一一個政府醫生的工會， 前任主席為張刻勁。他在2021年「接莊」時曾承認，由於有很多醫生離職，加上以現時的環境難以找到新同事加入，導致差點無法成莊。

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