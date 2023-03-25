搶人才｜醫管局4月倫敦招醫生　年薪89至180萬港元　交稅少過英國

本港醫生人手嚴重短缺，一直未能解決。醫管局周五（24日）晚上在社交平台公布，為吸引更多非本地培訓醫生到本港加入醫管局工作，將於4月2日在英國舉行招聘日。



局方以高年薪、低稅率、年假長及前景穩定等作招徠。若以最高年薪18.8萬英鎊為例，兌換成港元逹180萬元，扣除繳交標準稅率15%，仍有至少153萬元落袋，成功獲招聘後每個月實際淨收入約12.8萬元。相比英國年收入逾15萬鎊要交45%稅項，在港交少三分二稅款。



本港公立醫院醫生人手嚴重短缺，一直未能解決，影響對市民的服務。（資料圖片／羅君豪攝）

醫管局行政總裁帶隊搶人手

醫管局表示，招聘日將在英國時間4月2日早上9時半至下午5時，在倫敦30 Euston Square舉行。現場將提供茶點及簡單午餐，並會講解相關資訊，演講者包括醫管局行政總裁高拔陞、醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏、港大李嘉誠醫學院行政副院長林光汶。

成功獲招聘可享四大福利

醫管局指，在香港工作可獲多種福利，包括：

1）年薪由92,772英鎊（折算港幣約89萬）至188,088英鎊（折算港幣約180萬元）；

2）享簡單及低稅率，最高標準稅率15%；

3）25日年假；

4）專科培訓機會；

5）提供職業發展及註冊途徑等；

6）全面福利套餐。

（醫管局圖片）

若以最高逾180萬港元年薪為例，按本港標準稅率15%計算，只需支付27萬元稅項，仍保留約153萬元，即實際月薪為12.8萬元。

醫管局表示，歡迎所有醫科生、醫科實習生、受訓醫科生及專科醫生參加招聘日，屆時除了現場招聘外，亦即場透過視像會議軟件Zoom，向合資格參加者提供工作機會。有意者可ＷhatsApp或微信至以下電話（+852 9333 2039），或填妥網上表格報名（按此）。

招聘日資訊



地點：30 Euston Square London, NW1 2FB United Kingdom

時間：早上9時30分至下午5時正 （英國本地時間）

形式： 現場及Zoom（連結）

政府文件顯示，公立醫院醫護人手持續流失，2022/23年度只有6,450名醫生，較對上一個年度少34人，當中專科醫生人手更按年少105人。