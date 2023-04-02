港車北上・拆局｜未如期首季內公布細節　議員：驗車問題需時解決

討論多時的「港車北上」計劃去年底已獲國務院批覆，香港及廣東省政府可商討實施安排細節，港府當時稱計劃在今年首季公布細節並於年內實施。不過，等至今年首季最後一天(3月31日)細節卻未有如期而至，只等來運輸及物流局在Facebook一句「實施的時間安排已達成一致」。



對於計劃細節未能如期「出爐」，按局方提到「正按程序報批」推測，由於涉及兩地政策，按程序兩地政府達成共識後仍需上報中央機構批核，才可宣布落實。另有議員分析，本港與內地兩地剛剛全面通關，驗車車龍、申禁區紙等情況仍未疏通，在未解決該些情況前實施或會造成問題，港府或需更多時間與廣東省敲定細節，亦希望運輸局及運輸署盡快改善現狀。



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國務院去年底批覆，要求香港及廣東省政府就「港車北上」政策商定實施安排細節，港府去年12月公布計劃便覽，並指計劃在今年首季公布詳情，於年內實施。

不過，政界盛傳計劃將於首季最後一日公布細節，最終運輸局只於當晚晚上7時許在Facebook披露計劃進度，稱「雙方就政策落地實施的時間安排已達成一致，現正按程序報批」。該局稱，期望計劃可在今年年內盡快實施，有關計劃的具體申請方法和步驟等相關細節，以及保險方面的安排，將於稍後公布。

細節未能如期公布，以局方提到「程序報批」推測，由於「港車北上」涉及兩地政策，料即使兩地政府達成詳細共識，仍需將計劃報批更高的中央機構、例如國務院，待中央覆核批准後，才可對外公開。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌。（資料圖片/廖雁雄攝）

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，類似政策下，一般做法是先與省政府商討，當達成可行做法時，就會向中央報批。他指中央已表明支持「港車北上」政策，相信一定會成事。

不過，他認為細節「延後」或涉及不同原因，相信整個流程仍有不少細節需要商討，「涉及好多法律、配額、保險、司機驗車等等。𠵱家驗車中心人流日日排長龍，封關咁耐嗰啲禁區紙都未做哂，好多嘢要討論，要啲時間商量都係好事。」

據早前公布的計劃便覽，申請人需持香港及內地駕駛執照、禁區紙，並符合保險及驗車安排等，當中驗車暫時只有一間公司提供兩地車輛驗車服務，通關後屢屢大排長龍。

陳恒鑌認為，當局需仔細考慮細節，疏通驗車情況，「大家心裡都有數，港車北上無可能一夜之間全部都去，要有排隊、抽籤機制。」

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至於禁區紙方面，他稱現時取禁區紙申請時間較長，透過收集箱申請普遍要兩三星期，但取消要求持禁區紙則涉及修例，建議署方短期內先將申請電子化，再提出修例。

澳門現時已實施「澳車北上」，陳相信有不少經驗可供香港參考，又提到澳門當局推行牌證電子化，可讓計劃下的車輛不需另掛內地的金屬車牌，認為香港亦有能力做到。