港車北上｜粵港就今年內實施時間達成一致　正按程序報批未有細節

透過港珠澳大橋「港車北上」計劃，未如外界所料今日公布詳情。運輸及物流局今晚（31日）表示，粵港雙方就政策落地實施的時間安排已達成一致，現正按程序報批，以期於今年年內盡快實施。有關計劃的具體申請方法和步驟等相關細節，以及保險方面的安排，將於稍後公布。



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運輸及物流局在Facebook表示，俗稱「港車北上」的「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」，得悉大家都十分期待透過這計劃自駕北上，粵港雙方就政策落地實施的時間安排已達成一致，現正按程序報批，以期於今年年內盡快實施。

具體申請細節及保險安排稍後公布

局方表示，有關計劃的具體申請方法和步驟等相關細節，以及保險方面的安排，將於稍後公布。

按照特區政府於去年12月20日發出的計劃便覽，「港車北上」司機需領有香港及內地的私家車駕駛執照或駕駛證。現時，內地與香港已設有私家車的駕駛執照免試換領安排。有興趣參加「港車北上」計劃的人士，如若仍未領取內地私家車駕駛證，可預早到內地相關部門辦理有關手續，以期加快日後的申請。

料每日處理數百個申請

據了解，「港車北上」將不設配額，屆時將允許合資格香港私家車在毋須取得常規配額下，經大橋來往香港及廣東省，申請人須持中港牌照、「禁區紙」、符合驗車條件及購買內地「機動車交通事故責任強制保險」等。在計劃開始首階段，每日會處理數百個申請，其後會逐漸放寬至不設限。