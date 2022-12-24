林世雄：聖誕外遊機場人流急增3成　港車北上料惠及45萬車主乘客

隨入境限制放寬，不少市民趁聖誕出外旅遊。運輸及物流局局長林世雄表示，香港國際機場近日「人氣」急升，過去一個星期（16日至22日），經機場出境的人次達19萬，較對上一個星期（9日至15日）的14.7萬人次上升約30%。



他又說，廣東省政府早前已公布爭取在明年3月或之前公布「港車北上」詳情，料2023年實施，預計約45萬私家車的車主和乘客可受惠。



▼12月23日 機場重現外遊人潮▼



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過去一星期19萬人次出境

林世雄在網誌表示，隨着社交距離措施在風險管控下有序地放寬，今年市面的聖誕氣氛較過去幾年都要濃厚，除了商場、食肆人流暢旺之外，香港國際機場「人氣」急升。因應政府調整入境檢疫及檢測安排，不少市民趁着聖誕、新年長假出埠旅遊，過去一個星期經機場出境的人次達19萬，較對上一個星期的14.7萬人次上升約30%。

他稱市民除到海外旅遊，同樣渴望可以早日與內地通關，目前雖未能做到這一點，但廣東省政府日前已公布爭取在明年三月或之前公布「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」（港車北上）的詳細安排，並於2023年內實施，初步估計約45萬私家車的車主和乘客可受惠於港車北上計劃。

運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片/林若勤攝）

擬「港車北上」車主先了解內地駕駛文化

林續稱，「港車北上」實施後，香港居民即使沒有中港牌照，亦可以駕駛自己名下的私家車經港珠澳大橋往來香港與廣東省作短期商務、探親或旅遊。他又說，車主若無太多在內地駕車的經驗，建議可先到內地有關當局的網站瀏覽廣東省道路交通安全的條例，或向有內地駕駛經驗的朋友了解一下內地的駕駛文化，以及壞車或事故的處理模式等。

他補充，「港車北上」詳細安排爭取於明年首季公布，計劃運作一段時間後，局方會參考實施經驗，積極研究和爭取將計劃由港珠澳大橋延伸至一個香港和深圳的陸路口岸，讓香港私家車可以無需配額、穿梭粵東粵西，進一步促進大灣區融合發展。