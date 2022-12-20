港車北上｜明年首季公布細節並於年內實施　港司機每次可留粵30天

國務院上月底批准在「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」下，合資格香港私家車的海關免擔保政策。廣東省政府正在會同香港特區政府，按照國務院批覆要求商定該政策的實施安排細節，包括申請人須為私家車的登記車主，可指定不多於兩名司機往來香港與廣東省，每次入境可逗留30天，一年累計不超過180天。

該計劃爭取於2023年首季公布詳細安排，並於年內實施。港府對此表示熱烈歡迎，認為港車北上計劃已邁向落地階段。



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廣東省政府公布「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」的最新進展，香港特區政府對此表示熱烈歡迎，並稱廣東省政府正在會同特區政府，按照國務院批覆要求商定港車北上政策的實施安排細節，並將根據粵港兩地疫情防控要求等因素，爭取計劃於2023年首季公布詳細安排，並於年內實施。

便利港人自駕到廣東省商務或旅遊

據特區政府發布的「計劃便覽」，稱港車北上的計劃允許合資格的香港私家車可在毋須取得常規配額下，經港珠澳大橋往來香港與廣東省，以便利香港居民以自駕方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊，進一步善用大橋和促進粵港澳大灣區的發展。

申請人須持有香港身份證及回證，以及須為申請私家車的登記車主，有關私家車須為八座位（連司機）或以下，車長不超過六米，車輛須領有兩地相關車輛牌證（包括過境車輛封閉道路通行許可證和車輛版照）。

每次逗留30天 年計不超過180天

每名申請人可就其私家車指定不多於兩名司機駕駛往來香港和廣東省，指定司機須持有有效回鄉證、外國護及有效簽證，或其他國際旅行證作及有效簽證等，並領有香港及內地的私家車駕駛執照。申請人車輛每次入內地後，可連續停留不超過30天，每年在內地累計停留不得超過180天。至於保險，須購內地「機動車交通事責任強制保險」及經中國檢驗有限公司接受查驗。

運輸及物流局發言人表示，衷心感謝中央及廣東省政府一直以來對「港車北上」，指國務院上月對外公布「港車北上」計劃下香港私家車的海關免擔保政策，今次廣東省政府再作公布，象徵「港車北上」計劃已邁向落地階段。

特區政府形容計劃已邁向落地階段

發言人又強調，「港車北上」計劃需因應疫情而計劃於2023年實施，準備工作已大致完成。特區政府與廣東省政府及內地相關部門已敲定實施「港車北上」計劃的基本安排，當中包括申請人、車輛及司機資格、逗留時間、保險要求、車輛查驗及申請程序和手續等。特區政府會繼續與廣東省政府緊密聯繫，以確定具體的實施時間，目標是盡快實施，便利香港市民以自駕方式經大橋北上，以推進粵港澳大灣區互聯互通。

特區政府早前公布，正全力推進「港車北上」計劃，待疫情受控和內地與香港人員正常往來逐步恢復後，允許合資格的香港私家車可在無須取得常規配額下，經大橋往來香港與廣東省，便利香港居民以自駕的方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊。國務院亦於11月25日對外公布「港車北上」計劃下合資格香港私家車的海關免擔保政策，有關政策可讓參與「港車北上」計劃的香港私家車無須向內地海關繳付關稅或辦理擔保安排，簡化了有關的申請程序和降低手續費用。