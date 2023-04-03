精簡環評｜政府倡極端情況以修改方案取代「不進行」　環團籲保留

政府擬修改《環境影響評估條例》助縮短環評程序，有報道指政府其中一項建議是，在極端情况下，當生態評估找出非常嚴重但不能緩解的影響時，以「修改方案」取代原有的「不進行」選項，有環團表示擔憂或令一些對環境有嚴重影響的項目「被放生」。世界綠色組織創辦人兼行政總裁余遠騁今早（3日）在電台節目表示，即使縮短環評程序，也不應該影響環評的質素。被問到保留「不進行」的選項供委員選擇會否較好，他直言：「當然喇，呢個一定。」



《環境影響評估條例》優化建議亦包括縮短環評程序時間，一般項目縮短至18個月，較大型或複雜項目則減至24個月，目標今年內完成檢討。（資料圖片）

政府擬修改《環境影響評估條例》助縮短環評程序，提出多項措施，包括建立中央數據庫、減少需要進行環評程序的工程項目、放寬部分技術評估要求等。有傳媒報道指，有環團檢視政府建議修改《環評條例》的技術備忘錄，當極端情况下，當生態評估找出一些非常嚴重但不能緩解的影響時，以「修改方案」（modification of project）取代「不進行」（no-go）。環團憂慮在沒有「不進行」選項下，對環境有嚴重影響的項目，在修改後也有機會獲批。

余遠騁：做快咗唔等於要犧牲質素

世界綠色組織創辦人兼行政總裁余遠騁今早在電台節目表示，當局有意修例來「提速」，「都係追返其他城市、國家做法，香港係速度有提速都係好。」但他認為事情核心在於「做快咗唔等於要犧牲質素……即係話如果環評做快咗，不過質素無變，都係反映到個情況、對環境影響，先係最核心嘅精神。」

就委員會在修訂後或無法以「不進行」選項叫停項目，余遠騁表示當局未必會如此直接地表達，且其他程序及生態影響評估也會繼續進行， 「所以佢哋（當局）唔覺得因為咁就所有嘢一定過晒」。他續指，當局曾稱不會犧牲「減低環境影響的部份」，但未知屆時如何把關。環保署早前亦曾回覆傳媒指，相關修訂沒有降低生態影響評估的要求和標準。

但被問到保留「不進行」選項供委員選擇會否較好，余遠騁表示：「當然喇，呢個一定。要睇個影響去到邊，多啲選項，唔止淨係畀個委員會，我諗公眾都要表達到。」

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生態敏感地方數據需小心處理

他在節目中指，環評程序能加快是因為有中央環保數據庫，能較快掌握數據。但他也知道有些環團關注相關數據庫會開放給甚麼人士看，「有啲生態敏感地方，有啲好珍貴物種，嗰啲唔可以放出嚟，一放出嚟大件事，放出嚟個地方就玩完。」他認為需小心處理，相關數據宜只開放予參與項目相關人士，並經審核才可以看相關數據。

他又提到，進行環境評估需要大量第三方資料，其中一個關注點在於現時所用的資料以學者研究為主，但環保團體平日也一直有做研究文章，但現時因當局要求有學術認證所以排除在外，他認為這些資料也有其參考價值。