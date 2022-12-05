精簡環評｜環團批只放鬆無加強把關　50公頃以下免評估或會走漏眼

政府提出四項改善環評條例措施，包括將須做累計性環評項目規模由20公頃放寬至50公頃，冀令環評所需時間縮減約一半，即一般項目需時18個月，大型或複雜項目則24個月。



長春社公共事務經理吳希文表示，政府提出精簡環評時曾承諾會加快項目發展及改善環評把關質素，惟今次措施「好似好多嘢放鬆」，卻未有在加強把關上著墨，又擔心規模在50公頃以下項目毋須做詳細環評或有機會走漏眼。



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政府今日（5日）向立法會環境事務委員會提交文件，提出四項改善環評條例措施，包括建立中央環境數據庫、更新《環境影響評估條例》內的指定工程項目清單、更新技術評估要求及善用直接申請環境許可證的途徑等。

長春社公共事務經理吳希文表示，新措施涉及較多技術層面上的修訂，整體感覺所有修訂均只有一個目標，即加快發展項目。他指出，當時政府提出精簡環評，曾承諾會加快發展，以及改善環評把關質素，惟今次修訂「好似好多嘢放鬆……無著墨講咩修訂加強把關。」

長春社公共事務經理吳希文。（資料圖片／鄭子峰攝）

吳舉例說，最明顯例子是將須做累計性環評項目規模限制，由20公頃以上放寬至50公頃以上，「第一，唔知50公頃係點劃出嚟，點解係50公頃？唔係30唔係35公頃？好唔清晰，而20公頃變50公頃，會擔心有啲項目會走漏眼。」

吳希文舉例指，屯門54區項目雖然定性為小規模發展，但該類項目未來或在其他規劃當中，相關樓宇布局、基建、平整工程等，亦有機會影響到環境，認為仍須做環評報告。他更說，一些棕地發展面積或達20多公頃，按舊規定應要做全方位的環評，惟新指標下卻不需要，強調該些項目有必要做整全環評報告檢視對環境影響。

他又說，環團曾建議將光污染、碳排放及氣候變化等納入環評項目，對政府未有理會感失望。