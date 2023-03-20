精簡環評｜中央數據庫擬分層授權使用　每年檢討　最快6月推行

環境諮詢委員會今日（20日）討論優化《環境影響評估條例》，政府建議之中，包括建立中央環境數據庫，作為廣納擁有整體環境資源和環評資料的地理資訊系統。會上多名委員對資料的準確性及時效性表達關注。署理環境保護署署長徐浩光表示，署方每年檢視數據庫一次，確保數據庫保密性，並分層授權使用。



《環評條例》優化建議獲環諮會支持後，下月會提交予立法會，以進行先訂立後審議的程序，預計6月至7月正式推行。



環保署今日（20日）向環境諮詢委員會匯報優化《環境影響評估條例》下環境影響評估程序的檢討結果。政府提出四大優化建議，包括建立中央環境數據庫、更新《環評條例》內的指定工程項目清單、更新技術評估要求，及善用直接申請環境許可證的途徑。當中的中央環境數據庫已於去年12月19日正式推出並開放予工程項目倡議人、顧問公司及公眾查閱。

「世界綠色組織」創辦人兼行政總裁余遠騁關注，中央數據庫的資料來源排除了環保團體，主要依賴學術出版，惟環團進行大量的考察工作，「佢哋資料雖然冇出版（publish）啫，咁係咪唔適用（valid ）呢？」他又憂慮，中央數據庫曝露了生態敏感地帶，「會唔會愈罕有愈吸引公眾呢？咁個地方就玩完啦」，認為誰可以看到及使用數據庫重要，政府需考慮如何處理數據庫的保密性，或分層級使用數據庫。

《環境影響評估條例》優化建議亦包括縮短環評程序時間，一般項目縮短至18個月，較大型或複雜項目則減至24個月，目標今年內完成檢討。（資料圖片）

香港城市大學海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀指，外國有類似數據庫，會以高、中、低劃分資料的準確性（certainty）， 「有數據好過冇數據，愈多數據一定係好過少數據」，認為署方仍可參考坊間數據或顧問研究數據，只需顯示準確性（certainty）。

署理環境保護署署長徐浩光。（資料圖片／李澤彤攝）

徐浩光回應指，政府必須確保上載至中央數據庫的資料是正確，學術研究是其中一個可確保準確數據，政府正邀請大學及資助機構進行生態研究的資料，轉成統一格式，直接上載至數據庫。他表示，數據庫上的資料會分層授權使用，部份敏感資料，如金錢龜所在地等，會分開存放，確立需要使用才會公開。

他說，署方每年均會檢視數據庫一次，其他環評研究結束之後，亦會更新相關資料，確保數據庫內的資料為最新，數據庫亦會顯示資料更新時間，正正因為政府鼓勵很多人使用中央數據庫，故此監管數據庫內的資料及質素需要很小心。

環諮會主席查逸超指，香港競爭力不只是都市的發展、科技發展，亦包括綠色城市，亦是人才投入度的亮點，「點樣可以行快人哋一步，當然我哋發展上，當然發展上好多空間、科技上好多空間，點樣控制環境、保育上嘅工作亦係影響我哋國際城市的競爭力」。