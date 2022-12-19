精簡環評｜元朗簡約公屋擬用2014年環評　環保署：唔使再特別做

政府早前提出以建立中央環境數據庫等途徑，壓縮環境影響評估報告。環保署今日（19日）預計，明年第二季可推行全面改善後的環評制度，舉例指沙田T4號主幹路優化方案環評進行時間為34個月，估計壓縮環評制度後可縮減17個月，至只需約17個月完成，當局強調法定的諮詢及審批程序時間可維持不變。



壓縮環評其中一招為增加可直接申請環境許可證的範疇，包括運輸車廠、電車廠及批發市場等。環保署舉例指，現時房屋局提出於元朗錦繡花園旁興建簡約公屋，而該土地曾於2014年進行環評，當中提及可發展兩至三層房屋項目，並已批准許可證，故簡約公屋可不須再做環評研究。



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50公頃以下的項目毋須進行詳細環評

環保署早前向立法會環境事務委員會提交文件，匯報檢討環境影響評估程序的進度，並提出四大建議，包括建立中央數據庫、更新《條例》內的指定工程項目清單、更新技術評估要求，及善用直接申請環境許可證的途徑。

在更新指定工程項目清單中，當局建議累計性環評項目規模限制由20公頃以上放寬至50公頃以上，即50公頃以下的項目毋須進行詳細環評。助理署長（環境評估）曾世榮解釋，相關建議是根據過往20多年處理環評而得出的結論，認為50公頃以下的項目多為住宅，不涉及大型基建的累積影響評估。曾世榮又指，即使項目不在環評的框架下，「唔等於唔使做任何評估，仲要經過其他審批，例如城規條例，唔存在漏咗招。」

▼簡約公屋元朗錦繡花園旁選址▼



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發展位置屬郊野公園或生態敏感地點仍需進行詳細環評

被問到粉嶺高球場公屋項目面積只得9公頃，但極具爭議性，將來會否「走漏」類似項目？環境保護署副署長徐浩光則稱，粉嶺高球場項目爭議之處是其位置，並非項目面積大小，「環評結果睇唔到大嘅生態影響，上到環諮會都係補做資料證明當時環評生態調查正確及適合。」 他又強調，如發展位置屬郊野公園或生態敏感地點，仍需進行詳細環評：「大或細都要做。」

可用舊環評報告直接申報環境許可證

另外，當局又建議增加可直接申請環境許可證的範疇。環保署舉例指現時元朗錦繡花園旁興建簡約公屋，亦可利用2014年的環評報告，直接申報環境許可證，而毋須再做環評。被問到2014年的環評報告是否可套用至現時環境情況？曾世榮指申請許可證時須提交工程項目資料，包括工程內容與以往的環評有否更新，當局會審視以往環評是否仍有效。他又強調，有需要時會要求項目負責人進行現場考察同調查，確認生態有否改變。不過對於最遠可利用的多久前的環評，他則表示法例沒有實質時間要求。

中央環境數據庫今日起開放

至於開放中央環境數據庫方面，徐浩光估計是最有效可壓縮環評時間的一招，可節省的時間中，料有三分二均是因數據庫。相關系統今日起開放，開發的成本約為300萬元。該署表示，數據庫中採用地理信息資訊及繪圖系統平台，網羅包括環評報告中與各種環境和生態相關的基線調查數據。至於環評研究所需的空氣質素、水質、水文及交通噪音的建模工具，及對未來數十年的模擬基線資料，亦會逐步在數據庫提供，以提高相關影響評估的準確性和一致性。

環保署舉例指，數據庫中設有環境分析工具，例如項目顧問公司可比較兩條道路不同走線下，受影響人口及物種等，亦可有初步報告辨別對環境影響最小及最有利的設計，不過當局強調，相關初步報告強不可取代環評。另外，數據庫中亦設兼容建築信息模型，以虛擬實景比較工程項目之前及之後的景觀變化：「公眾人士可以更實在啲咁體驗到工程對景觀變化。」

有環團批評當局提出壓縮環評只在乎時間，徐浩光強調，建議中更新技術備忘錄的評估要求，包括生態調查時間由以往4至9個月延長至6至12個月，亦規定調查進行的方法及頻密程度等，「做得唔好或者會有黑名單、投訴機制等。」