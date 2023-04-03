18區住戶收入出爐　西貢區成第三個4萬元區　觀塘深水埗互調名次

政府統計處今日（3日）出版《2022年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告書，本港2022年住戶月入中位數為28,300元，較2021年27,500上升2.9%。



中西區「蟬聯」最高收入地區，月入中位數高達42,300元，按年增300元或0.7%；灣仔住戶月入中位數大升1,400元，力保第二位；西貢區（包括將軍澳）中位數淨增加2,800元，成為第三個達到4萬元的地區。觀塘區住戶月入中位數按年跌100元，是唯一錄跌幅的地區，中位數為22,100元，為中西區的52%，繼2020年再「包尾」為最低收入地區，與深水埗互調名次。



至於居於自置居所比率，西貢區排名第二位，而最高不是中西區或灣仔區，而是由大埔區以67.5%蟬聯。



▼2022年18區住戶每月入息中位數排名（由低至高）▼



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中西區、灣仔及西貢屬住戶月入「4萬元區」

根據政府統計處數字，2022年家庭住戶每月入息中位數為28,300元。18區當中，中西區繼續是最富有地區，月入中位數42,300元，按年上升300元；其次為灣仔區，月入中位數41,800元，上升1,400元或3.5%；西貢區月入中位數由37,200元增至40,000元，增加2,800元或7.5%。上述三區為18區中，住戶每月入息中位達4萬元以上。

觀塘區住戶月入逆市跌100元排最尾

最貧窮地區為觀塘區，由「尾二」跌落「包尾」，月入中位數22,100元，按年減少100元，是各區中唯一收入減少的地區；前年最窮的深水埗升上「尾二」，月入中位數上升800元錄22,800元，增幅為3.6%。

去年陸上非住院人口為7,259,700人，沙田區人口最多有68.4萬人、觀塘區有66.3萬人、元朗區65.2萬人，灣仔區最少人僅15.6萬人。

大埔區自置居所比率最高

自住物業方面，全港擁有最高自置居所比率的地區依次為大埔區、西貢區及東區，分別有67.5%、66.7%及60.9%，排名與2021年一樣，「榜尾」依然為觀塘區31.1%，與前年31.2%相若。

黃大仙區居民「最老」

全港居民年齡中位數為46歲，18區介乎42至50歲，離島區居民「最年輕」，而黃大仙區居民中位數最高，東區居民以49歲居次，南區、觀塘區及葵青區居民的年齡中位數均為48歲。

全港「陰盛陽衰」 灣仔區男女失衡最嚴重

至於男女比例，以每千名女性人口相對的比率，全港為911名男性。當中有五區少於1,000名女性對900名男性的比例，以不包括外籍家庭傭工計算，由高至低依次為南區（897）、九龍城區（881）、東區（869）、中西區（861）及灣仔區（848）；若包括外籍家庭傭工，灣仔區的女跟男比率，即跌至1000女對680男，中西區也跌至1000女對721男，可見兩區聘用大量女外傭。

至於女跟男比率較高的地區，依次為元朗區（949）、屯門區（945）及大埔區（940）。