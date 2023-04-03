安達臣道冧天秤｜3人遭票控8罪　案件押後至6月30日再訊

房協安達臣道資助出售房屋項目地盤去年9月發生天秤倒塌奪命工業意外，釀成3死6傷。勞工處早前表示，根據《工廠及工業經營條例》（第59章）及《職業安全及健康條例》（第509章》，向相關持責者（包括有關承建商、分判商及個別人士）提出共67項檢控。其中三名被指涉案3名人士，遭票控8罪。案件今（3日）在觀塘法院提堂，案件押後6月30日再訊，待控方繼續調查。



涉案被告分別為郭俊聰(33歲)、黎浩賢(40歲)和潘志財(58歲)，分別被票控1張、2張和5張傳票，包括「無合理辯解而故意於工作時作出任何相當可能危及他本人或他人的事情」和「沒有為受僱人本人及其他人採取合理的謹慎措施」等。

被告郭俊聰(左2)。(朱棨新攝)

案件押後至再訊 以備控方調查

控方今申請把案件押後至6月30日處理，並解釋調查尚未完成。而代表郭的代表反對再押後至，其郭的案件於去年12月底首次提堂，若再押後，押後的時間將達6個月。辯方又指本案簡單，只涉一名證人，望盡快審訊。控方回應指，本案涉嚴重工業意外，案件或日後申請合併處理。

裁判官問及控方，是否另有一批涉及同一事件的傳票，會於6月30日時一併處理，控方稱是，而裁判官最終把案件押後至6月30日再訊。

案件編號：KTS 26615/2022、KTS1171-1177/2023